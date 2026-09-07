Ilie Năstase, vizat de un ordin de protecţie după un scandal conjugal, emis de poliţişti şi infirmat de procuror

Ilie Năstase, fost jucător profesionist de tenis şi fost senator în Parlamentul României între anii 2014 și 2016. Sursa foto: Agerpres

Pe numele fostului tenismen Ilie Năstase a fost emis un ordin de protecţie provizoriu de către poliţiştii din Năvodari, pentru că i-ar fi adresat injurii şi ameninţări soţiei sale, potrivit Agerpres. Toate acestea s-au întâmplat după ce Ioana Năstase, soţia fostului sportiv, a sesizat autorităţile în urma unui conflict conjugal.

Procurorul de caz a infirmat, ulterior, ordinul de protecţie provizoriu.

"La data de 6 septembrie, în jurul orei 20:40, poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soţul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii şi ameninţări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situaţie conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliţie până la acest moment", reiese din comunicatul transmis, luni, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Conform sursei citate, poliţiştii au evaluat situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, constatând că există risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică. Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, iar bărbatului i-au adus la cunoştinţă obligaţiile dispuse.

Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică.

Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecţie provizoriu, precizează comunicatul IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz, continuând cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul implicat în conflictul conjugal este fostul tenismen Ilie Năstase.