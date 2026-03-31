Instanța supremă cere sancțiuni pentru Guvern în cazul neplății salariilor restante ale magistraților

Publicat la 18:09 31 Mar 2026 Modificat la 18:09 31 Mar 2026

Înalta Curte de Casație și Justiție a deschis o acțiune în contencios administrativ împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor, acuzând amânarea plății unor drepturi salariale restante ale magistraților.

Restanțele provin din majorări salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, aplicabile retroactiv, iar sumele ar fi trebuit achitate în 2026.

Premierul Ilie Bolojan a ales să ignore legea, deși știe foarte bine că respectarea ei nu este opțională, iar salariile restante trebuie plătite.

În cererea depusă la Curtea de Apel București, ÎCCJ solicită inclusiv sancționarea celor responsabili dacă deciziile instanței nu sunt respectate, cerând termene clare de plată și penalități pentru întârzieri.

Potrivit documentului, instanța cere:

„stabilirea prin dispozitiv a unui termen de executare de maxim 10 zile precum şi a amenzii prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 544/2004 [...] precum şi obligarea acestora la plata despăgubirilor pentru neexecutare” .

De asemenea, sunt solicitate „penalităţi de 2% pe fiecare zi de întârziere”.

Conflictul apare pe fondul unor decizii bugetare prin care o parte din fondurile destinate acestor plăți au fost redirecționate către măsurile sociale propuse de PSD.