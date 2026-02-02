Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru expresia "M-a sunat Lia", a depus cerere de pensionare la CSM, la 51 de ani

Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziția "M-a sunat Lia", rostită în conferinţa de presă de după documentarul Recorder, a depus cerere la CSM pentru a ieși la pensie. În vârstă de 51 de ani, Ionela Tudor este în prezent șefa Secției a X-a contencios administrativ și fiscal de la Curtea de Apel București și delegată în funcția de vicepreședinte al acestei instanțe, notează Agerpres.

Solicitarea acesteia urmează să fie luată în discuție în ședința din 5 februarie a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Cine este Ionela Tudor

Ionela Tudor a activat inițial la avocată (1998 - 2004), pentru ca apoi să intre în magistratură, fiind pe rând judecătoare la Judecătoria Fetești, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călărași, Tribunalul Ialomița, Tribunalul București (2017 - 2021), iar din anul 2023 activează la Curtea de Apel București.

Printre procesele pe care le-a soluționat se află și un dosar în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat, motivând 'nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului'.

Pe 11 decembrie 2025, conducerea Curții de Apel București, formată din președinta Liana Arsenie și vicepreședinții Ionela Tudor și Domnica Adomniței, a organizat o conferință de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder.

În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreședinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie și i-a șoptit: 'M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc' și a părăsit prezidiul de unde se făceau declarațiile de presă.

A revenit după scurt timp și i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: 'Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat'. Acest episod venea să confirme ceea ce presa relatase în decursul timpului despre influența șefei Instanței supreme asupra altor judecători din sistem.