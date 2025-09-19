Liviu Cocoş, reţinut după descinderile de la Compania de Apă Brașov. Ce acuzaţii i se aduc liderului PNL

Liviu Cocoş, reţinut după descinderile de la Compania de Apă Brașov. Ce acuzaţii i se aduc liderului PNL. Sursa foto: Facebook

După percheziţii care au durat mai bine de 16 ore, joi, la Compania de Apă Brașov, procurorii DNA au decis să-l reţină pe Liviu Cocoş, directorul general al instituției. El este acuzat că ar fi dat mită pentru a obţine postul de şef al companiei. Totodată, el este şi prim-vicepreşedinte al PNL Brașov.

Astăzi au loc noi audieri în dosarul luării de mită şi trafi de influenţă. Procurorii DNA suspectează că, pentru a ajunge director, Liviu Cocoş ar fi cumpărat influenţa unui funcţionar public, consilier judeţean, oferindu-i un post în companie. Acesta şi-ar fi stabilit el însuşi atribuțiunile şi salariul. Cocoş ar fi obţinut tot prin mită susținerea președintelui CA, căruia i-ar fi angajat o cuscră.

Acuzatul ar fi înfiinţat special pentru aceasta un post, deşi nu avea nicio competenţă în domeniu. Cocoş l-ar fi mituit inclusiv pe şeful firmei de recrutare, care se ocupa de concurs. El a ajuns director obținând o notă de 94.5 din 100 de puncte.

În cursul zilei de azi, vor fi din nou audieri la DNA pentru a se stabili cu exactitate ce anume s-a întâmplat acolo.

Compania de Apă, pierderi mari

Potrivit publicaţiei transilvania365.ro, Compania de Apă este de mai mulţi ani în centrul atenţiei, după ce, deşi are pierderi de apă de peste 40%, fostul director general interimar a încasat un salariu de peste 71.000 de lei brut pe lună (aproximativ 14.600 de euro), adică un salariu net de peste 40.000 de lei (aproximativ 8.500 de euro). Salarii apropiate aveau şi ceilalţi directori ai companiei, mai precizează aceeaşi sursă.

Actualul director general al Companiei de Apă Braşov, Liviu Cocoş, a fost primar al staţiunii Predeal, din judeţul Braşov, până în iunie 2017, când prefectul de la acea vreme al judeţului a emis ordinul de încetare de drept, înaintea expirării perioadei normale, a mandatului său.