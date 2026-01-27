Maria Turza: Statul e în „freeze” după crima comisă de un copil de 13 ani. Avem legi, dar nu sunt aplicate

Maria Mădălina Turza. sursa foto: Agerpres

Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Maria Mădălina Turza, a criticat lipsa de reacție rapidă a autorităților în cazul crimei șocante din Timiș, unde un băiat de 13 ani și-a ucis prietenul. Aceasta a explicat, la Sinteza Zilei, că problema principală nu este lipsa legislației, ci incapacitatea instituțiilor de a executa prevederile legale existente sub presiunea socială.

„Mă uit și eu la fel de șocată ca și dumneavoastră nu numai de lipsa de reacție, ca atare, pentru că s-au făcut o serie de lucruri, dar această incapacitate de a lua deciziile în timpul real și de a executa ceea ce spune legea”, a declarat Turza.

Ea atrage atenția că statul nu duce lipsă de instrumente juridice: „Atenție! În România avem legi pentru astfel de situație, avem instrumente – e adevărat, multe dintre ele imperfecte – dar nu este ca și cum statul nu ar ști ce trebuie să facă”.

Mădălina Turza mai spune că, în prezent, reacția întârziată a autorităților este una de blocaj, alimentată de presiunea publică, în special din mediul online.

„În schimb, suntem blocați într-o reacție de tip «freeze» din punctul meu de vedere, probabil din cauza presiunii sociale și în special din online. Este pur și simplu o înghețare”, a spus Turza, care a mai adăugat că o lipsă majoră este absența explicațiilor publice privind cadrul legal existent.

Mădălina Turza mai precizează că „este o crimă oribilă înfăptuită de acest copil la 13 ani”, însă critică ideea modificării repetate a legislației ca reacție la fiecare caz extrem.

„Dacă astăzi acest copil de 13 ani a înfăptuit o crimă și peste un an de zile – Doamne ferește! – un copil de 12 ani face același lucru sau o altă crimă gravă, de fiecare dată schimbăm Codul Civil? Asta e oare soluția?”, spune ea.

În prezent, copilul de 13 ani se află sub o măsură de protecție specială, prevăzută de lege.

„În momentul de față, copilul respectiv se află într-o măsură de protecție specială, control specializat se numește. Este o măsură prevăzută de lege în care el, prin părinții lui, trebuie să respecte anumite rigori”, a explicat Turza.

Ea a detaliat că aceste rigori includ restricții clare: „Adică nu trebuie să iasă din casă, nu trebuie să fie în contact cu alți copii, deci el trebuie, cumva, să fie într-un spațiu conținut”.

Fostul secretar de stat a mai precizat că legea permite înăsprirea măsurilor atunci când situația o impune.

„Următorul pas, dacă există suspiciuni sau părinții în grija căruia se află copilul și care și-au asumat răspunderea legală de a păstra acest spațiu de securitate în care să fie conținut copilul, în secunda următoare DGASPC-ul nu numai că are dreptul – are autoritatea și obligația să îl treacă într-o măsură de plasament superioare acesteia”, spune ea.

Mai mult, Turza a arătat că, într-un astfel de caz, și procurorul poate interveni: „procurorul poate cere măsuri suplimentare, atât în ceea ce-l privește pe copil, cât și în ceea ce privește părinții”.

„Avem nevoie ca autoritățile să răspundă repede, pentru că vorbim și de o posibilă răspundere civilă a părinților, de o posibilă răspundere posibilă penală, pentru că trebuie investigat cum a ajuns acest copil să poată comite această crimă”, mai spune fostul secretar de stat.