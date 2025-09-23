Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în spatele gratiilor, dar decizia Tribunalului Constanţa nu e definitivă

Primarul din Mangalia, Cristian Radu, la ziua Marinei, 15 august 2025. Sursa foto: Facebook/ Radu Cristian

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în spatele gratiilor, au decis magistrații Tribunalului Constanţa care au analizat cererea procurorilor DNA de prelungire a arestului preventiv al acestuia. Astfel, edilul rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Constanţa, informează Antena 3 CNN.

Cristian Radu este cercetat pentru cinci fapte de luare de mită, inclusiv una în formă continuată, și pentru spălare a banilor. Procurorii anticorupție spun că acesta ar fi primit în perioada 2020 – 2025 peste jumătate de milion de euro. Banii ar fi fost ceruți pentru eliberarea unor autorizații de construire, emiterea unor documente urbanistice, facilitarea unor contracte publice sau pentru a asigura protecție unor afaceri de pe litoral. Mita nu s-ar fi limitat la plăți în numerar.

Edilul, spun procurorii, a primit și haine de lux, în valoare de 40 de mii de euro, dar și o reducere substanțială de preț la achiziția unui hotel din Cap Aurora, evaluat la aproximativ 500.000 de euro. O parte din bani ar fi fost ulterior disimulată prin tranzacții comerciale, ceea ce constituie infracțiunea de spălare a banilor.