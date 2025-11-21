Lovitură pentru Mario Iorgulescu. Procurorii vor rejudecarea dosarului. Instanța supremă l-a citat în 9 februarie, când va lua decizia

2 minute de citit Publicat la 13:10 21 Noi 2025 Modificat la 13:17 21 Noi 2025

Procurorii din dosarul lui Mario Iorgulescu au cerut rejudecarea cazului. Sursa foto: Instagram/ Agerpres

Procurorii din dosarul lui Mario Iorgulescu au cerut rejudecarea cazului și au formulat un recurs în casație contra deciziei luate de Curtea de Apel București, iar Instanța Supremă a admis solicitarea. Termenul de judecată a fost stabilit pentru 9 februarie 2026.

Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat că este admisibil recursul în casație formulat de parchet, după ce s-a constatat de către Curtea de Apel București ca fiind prescrisă fapta de conducere sub influența alcoolului sau a unor substanțe interzise.

O decizie cu privire la acest recurs se va lua în 9 februarie. Atunci, Mario Iorgulescu va trebui să fie prezent în sala de judecată, el fiind citat.

"În temeiul art. 440 alin. 4 C.pr.pen., admite în principiu cererea de recurs în casație formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti – Secția I penală, în dosarul nr. 1549/2/2025 (917/2025). Trimite cauza în vederea judecării recursului în casație, Completului nr. 6.

Fixează termen de judecată, în ședință publică, la data de 19 februarie 2026, cu citarea intimatului inculpat. Definitivă", a decis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Lungul șir al dosarului lui Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu este judecat după ce în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, aflat sub influența drogurilor și a alcoolului, a lovit mortal cu mașina un bărbat.

În februarie 2023, prin sentința Tribunalului Bucureşti, el a fost condamnat la 15 ani şi 8 luni de închisoare. Decizia a fost atacată, iar Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv pe Mario Iorgulescu, la 13 ani şi 8 luni de închisoare. Iorgulescu a formulat însă un recurs în casație, iar în iunie 2024 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anulat decizia de condamnare. Judecătorii au motivat că Mario Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, căci „situaţia, de fapt, relevă un accident rutier”.

După acea decizie a ÎCCJ, s-a reluat judecarea apelului cauzei. În 18 decembrie 2024, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Mario Iorgulescu, acuzat acum de ucidere din culpă, la 8 ani și 8 luni de închisoare.

Mario Iorgulescu a contestat și acea decizie. În iunie 2025, Curtea de Apel Bucureşti i-a admis contestația, în complet de divergență, cu două voturi din 3, şi i-a scăzut alte 8 luni din pedeapsă, cu explicația că infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe s-ar fi prescris, între timp. Așa că Mario Iorgulescu a rămas cu o pedeapsă de 8 ani de închisoare.

La această decizie, procurorii au făcut recurs în casație, iar judecătorii ÎCCJ au decis că cererea procurorilor este legal formulată și că judecarea recursului în casaţie poate începe.