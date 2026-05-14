Procurorul constănțean Teodor Niță a fost reținut. Peste 130.000 de euro, găsiți în biroul și mașina lui Gigi Ștefan

1 minut de citit Publicat la 23:41 14 Mai 2026 Modificat la 23:57 14 Mai 2026

100.000 de euro găsiți în biroul lui Gigi Ștefan și 30.000 de euro în mașină. Foto: Antena 3 CNN

Procurorul constănțean Teodor Nițu a fost reținut, joi seara, după mai multe ore de audieri la Parchetul General, spune surse Antena 3 CNN. La audieri este și Gigi Ștefan, fostul șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Procurorii au găsit, joi, aproximativ 100.000 de euro în biroul lui Gigi Ștefan, potrivit surselor Antena 3 CNN. Alți 30.000 de euro ar fi fost găsiți în mașina acestuia.

Parchetul General a efectuat, miercuri și joi, 13 percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, printre care și la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizați fiind și doi procurori de la această unitate de parchet - Gigi Ștefan și Teodor Niță.

Descinderile au avut loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, precum și alte infracțiuni de corupție, comise în perioada decembrie 2025 - mai 2026.

'Au avut loc percheziții, s-au ridicat medii de stocare. Cum ne așteptam, domnul procuror Teodor Niță a căpătat calitatea de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu. (...) Eu am asistat doar la percheziția efectuată în biroul domnului procuror Teodor Niță. (...) La domiciliul lui nu s-au găsit niciun fel de documente', a declarat avocatul Liviu Zaharia, care îl reprezintă de Teodor Niță, potrivit Agerpres.

Avocatul a confirmat că procurorul este transportat cu duba la sediul Parchetului General din Capitală pentru audieri, pe numele lui fiind emis un mandat de aducere. La București a ajuns la audieri și Gigi Ștefan.

Controverse asupra celor doi procurori constănțeni

Numele procurorului Teodor Niță, dar şi cel al lui Gigi Ștefan au mai apărut în contexte controversate. Niță a instrumentat dosare importante de corupţie, dar a fost şi ţinta unor acuzaţii grave, una dintre cele mai cunoscute speţe este cea a fostului preşedinte al CNAS, Lucian Duţă.

În motivarea sentinţei, judecatorii CAB au invocat presupuse demersuri făcute de Teodor Niță și Gigi Ștefan pentru compromite declaraţiile unor martori-cheie şi pentru a îngreuna ancheta

Gigi Ştefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar Teodor Niţă a fost subordonatul acestuia.