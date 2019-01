Procurorul sef al DNA Brasov, Cornel David Deca, a fost demascat oficial la Curtea de Apel Brasov drept colaborator al SRI, cu propriile acte semnate cu manuta lui, pe care le trimitea regulat la structura judeteana de informatii in cursul anului 2015. In cadrul dosarului penal cunoscut sub numele “Ferma Baneasa”, judecatorii CA Brasov au dispus sa li se prezinte care a fost implicarea serviciilor de informatii in activitatea de urmarire penala. SRI si Ministerul Public au fost nevoite la ultimul termen al dosarului 345/64/2016 sa declasifice corespondenta secreta purtata intre DNA Brasov si SRI si sa o trimita la instanta, scrie luju.ro.

Documentele declasificate releva lucruri extrem de grave, care risca sa declanseze un scandal international tinand cont de faptul ca in acest dosar in care rechizitoriul (vezi facsimil 1) a fost semnat de procurorul Cornel David Deca, alaturi de subalterna sa procuroarea Monica Munteanu, si confirmat personal de sefa DNA de atunci, Laura Codruta Kovesi (foto), au fost pusi sub acuzare miliardarii israelieni Tal Silberstein si Benyamin Steinmetz, alaturi de printul Paul de Romania, omul de afaceri Remus Truica, jurnalistul Dan Andronic (directorul Evenimentului Zilei), avocatul Robert Rosu si altii.

