Procurorul șef DNA: În 2025, au fost trimise în judecată 792 de persoane pentru fapte de corupție. Rata achitărilor a scăzut la 9,59%

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA. Foto: captură Antena 3 CNN

Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a răspuns, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, acuzațiilor formulate de fostul procuror-șef al Direcției, Crin Bologa, în documentarul Recorder, care a stârnit un scandal în sistemul de justiție din țara noastră. Actualul șef al DNA a spus că nu este interesat să intre într-o polemică „păguboasă” cu foștii procurori ai României pe care i-a numit „tineri pensionari”, dar a spus că afirmațiile că DNA a încetinit lupta anticorupție sunt „false”. Marius Voineag a declarat că doar în 2025, procurorii DNA au trimis în judecată 792 de persoane și în mandatul său rata achitărilor a scăzut de la 27%, cât era în timpul lui Bologa, la 9,59%, o marjă „foarte europeană”.

Marius Voineag a respins acuzațiile că DNA a încetinit lupta anticorupție formulate de Crin Bologa în documentarul Recorder „Justiția Capturată”.

„Nimic mai fals. Media trimiterilor în judecată pe mandatul dumnealui a fost de 670 de persoane. Noi, la nivelul anului 2025, dacă e să vorbim cantitativ, avem 792 de persoane trimise în judecată pentru infracțiuni de corupție și asimilate corupției.

Ceea ce e mai important este că la preluarea mandatului de către mine mi-am asumat această chestiune, am spus-o public încă din candidatură că voi face tot ce ține de mine pentru a duce DNA într-un moment de maturitate instituțională în așa fel încât să ne îmbunătățim și reputațional și să încercăm să îmbunătățim inclusiv indicatorii de calitate.

Când vorbim de indicatori de calitate, vorbim de rata achitărilor. Am preluat o rată achitărilor la 27% pe mandatul predecesorului și în momentul de față avem o rată achitărilor de nouă, 9,59% într-o marjă foarte europeană”, a spus procurorul-șef al DNA la Antena 3 CNN.

Marius Voineag spune că a readus DNA-ul la performanțele obținute când Daniel Morar era la o conducere cu o „rată foarte bună a achitărilor, cu un număr foarte mare de trimiși în judecată”. „Cifrele nu prea ne pot minți în momentul de față”, a spus el.

Șeful DNA a respins acuzațiile din documentarul Recorder drept „nemulțumiri de tot felul exprimate de tineri pensionari, pensionari speciali”.

„Mi-ar fi plăcut ca toți acești oameni să rămână în sistemul judiciar, să se lupte pentru principiile și pentru valorile pe care le dictează, în așa fel încât să se să se folosească de garanțiile care sunt numeroase pentru orice procuror în momentul de față în sistemul judiciar, pentru a-și impune punctul de vedere. Și asta ar fi însemnat o competiție. Ducându-te în peluză, e foarte greu să vezi mingea din teren. E o chestiune la care trebuie să reflectăm serios”, a spus Marius Voineag.

Procurorul-șef al DNA a adăugat că scandalul din justiție din aceste zile nu este un „duel în interiorul sistemului judiciar”, deoarece acuzațiile vin din afara sistemului, însă adăugat că nu poate ignora „timingul”. „Realitatea e că nu prea cred în coincidențe. Iar timing-ul spune totul”, a spus Voineag, referindu-se la faptul că urmează să fie numiții noii șefi ai DNA, DIICOT și Procurul General.

„E o chestiune care ține până la urmă de de de cum s-au așezat lucrurile. Înțeleg că reportajul era făcut cu un an și ceva înainte. N-am niciun fel de probleme. Îi felicit pe cei de la Recorder pentru că au mutat discuția dintr-o zonă foarte îngustă, legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează și disfuncții ale sistemului judiciar și care sunt”, a adăugat Voineag.

Procurorul-șef al DNA a declarat că sunt probleme în sistemul de justiție dar care nu pot fi rezolvate sub „vacarm public”.

„Trebuie să fim realiști și lucrurile sunt perfectibile. Durata proceselor, lucruri care pot fi îmbunătățite legate de încărcătura per procuror sau per judecător pe mai departe. Însă lucrurile astea trebuie făcute nu sub un vacarm public, nu cu un zgomot de fond care e asurzitor și care omoară în primul rând, argumentele. Trebuie făcute cu niște dezbateri solide, în așa fel încât legislația, dacă va suferi modificări, ea să suporte niște modificări așezate, să ducă la niște rezultate. Efectul ăsta de pendulă, că ne mutăm dintr-o parte în alta de fiecare dată, este extrem de păgubos”, a adăugat Voineag.

Ministerul Justiţiei a anunţat că a declanşat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor de la DNA și DIICOT. Selecția procurorilor va avea loc în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026, în vederea formulării de către Ministrul Justiției, Radu Marinescu, către Președintele României, Nicușor Dan, a propunerilor de numire la șefia marilor parchete.

Recorder a publicat, în decembrie 2025, sub titlul „Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, despre care afirmă că încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni.

În documentarul Recorder apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie.