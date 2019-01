Procurorul şef interimar al DNA, Călin Nistor, a solicitat revocarea din funcţie a procurorilor Ciprian Man şi Cristian Marius Ardelean, de la DNA Oradea, în urma înregistrării privind judecătorii. Solicitările actualului şef DNA vor fi discutate în şedinţa Secţiei pentru procurori din 30 ianuarie.

Revocarea din funcţie a doi procurori de la DNA Oradea, după înregistrări compromiţătoare, judecată de CSM

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deschis un dosar penal având ca obiect conţinutul înregistrării din interiorul DNA Oradea, în urma denunţului unui ONG, procurorii dispunând începerea urmăririi penale in rem în această cauză. De altfel, mai mulţi procurori DNA Oradea au fost audiaţi în această cauză.

Cunoscutul avocat Razvan Doseanu a difuzat un fisier audio cu discutii care ar fi fost purtate in 18 ianuarie 2018, in legatura cu o serie de judecatori din judetele Bihor si Satu Mare. Sunt discutii in care se cauta modalitati pentru “linistirea” judecatorilor.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului General a deschis un dosar penal in rem în legătură cu înregistrarea audio făcută publică.

