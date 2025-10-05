Scenariul spectaculos al anchetei DNA în Portul Constanța. Cum a fost infiltrat un ofițer sub acoperire, "cu lifestyle corespunzător"

Marius Voineag, procurorul-şef al DNA. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a detaliat duminică seara, într-un interviu în exclusivitate în cadrul emisiunii "Ora de foc" la Antena 3 CNN, cum s-a acționat în dosarul șpăgilor din Portul Constanța.

Potrivit lui Voineag, DNA a reuşit să infiltreze trei agenţi sub acoperire în Portul Constanţa "după o analiză complexă care a durat cinci luni".

"Într-o perioadă de 11 luni, a trebuit să participe la tot felul întâlniri, care mai de care mai interesante, cu oameni care ofereau mită pentru contracte. Aici, valoarea mitei a fost de 6,5 milioane de euro, probată de către noi", a precizat Marius Voineag.

Oana Zamfir: "De 35 de ani, nu a intrat nimeni în Portul Constanţa... Şi noi, ziariştii, scoteam tot soiul de dezvăluiri privitoare la ce se întâmplă cu această adevărată mafie. Noi suntem cei care am fost prinși şi de americani, că am lăsat să intre tot. Noi suntem cei care nu avem scanere...

E o întrebare foarte bună pentru autorităţile noastre, nu pentru dumneavoastră, cei de la DNA, ci din perspectiva inversă: să vă uitaţi de ce autorităţile noastre, în atâţia ani, n-au vrut să aibă scanere competitive în Portul Constanţa. Dumneavoastră aţi făcut un dosar greu, din punctul meu de vedere. Cum aţi penetrat această mafie?"

Marius Voineag: "A fost, probabil, dosarul cel mai de conţinut pe care l-am avut în anii ăştia. S-a lucrat extraordinar de închis: în câţiva procurori şi cu o strategie foarte bine pusă la punct. Era un narativ public care ne deranja deja: arătau neputinţa noastră, că nu reuşim să intrăm în Portul Constanţa."

Oana Zamfir: "Aveaţi acest deranj, această ambiţie... vă deranja că păreaţi neputincioşi?"

Marius Voineag: "Da, din plin. A fost o chestiune în care am dislocat absolut tot ce a însemnat resursa noastră în aşa fel, încât, pe orizontală, să luăm cât mai mult sau să facem o curăţenie cât mai mare în Portul Constanţa.

Vorbim, totuşi, de o infrastructură critică a statului român şi un loc unde noi nu prea am călcat cu anchetele noastre de-a lungul anilor. Acum, şi pentru noi o surpriză să vedem cam ce se întâmplă în Portul Constanţa, pentru că ne-a luat oricum cinci luni - şi cred că cetăţenii ar trebui să înţeleagă ce înseamnă munca de construcţie şi de creativitate - ca să reuşim să introducem trei investigatori în Portul Constanţa.

Când am introdus primul investigator după cinci luni de zile, toată această etapă n-a durat pentru că l-am trimis cu maşina de la DNA la Portul Constanţa, ci pentru că a trebuit să-i facem o legendă – aşa se întâmplă în cazul investigatorilor: să creăm un personaj care trebuie să reziste la orice verificare (ca fiind autentic). Adică: maşină de lux, o poziţie înaltă, angajat, cu un istoric de funcţionar public ş.a.m.d. Şi asta pentru ca oamenii de un anumit calibru, la care noi eram atenţi cu ancheta, să poată din orice fel de verificare subsecventă pe care ei o fac să nu dea de ştire că el este cumva un investigator."

Oana Zamfir: "Deci, aţi luat un ofiţer de la DNA, de Poliţie Judiciară. I-aţi creat acte false?"

Marius Voineag: "I-am creat."

Oana Zamfir: "L-aţi angajat fictiv?"

Marius Voineag: "Tot traseul ăsta intră într-un pachet pe care noi îl numim o «legendă a personajului», a investigatorului."

Oana Zamfir: "I-aţi dat maşină?"

Marius Voineag: "I-am dat o maşină scumpă."

Oana Zamfir: "Ce maşină i-aţi dat?"

Marius Voineag: "Un X5. Şi asta ca să aibă un lifestyle corespunzător. I-am dat o casă foarte bună şi, pe lângă asta, întotdeauna a avut şi cheltuiala suficient de bună, cât să îşi poată permite mese de un înalt nivel cu cei care erau practic generatorii actului de corupție, adică cei la care nu se uită nimeni."

Oana Zamfir: "Ăsta este de film, sincer! Deci, trei astfel de personaje aţi creat şi nu a fost mirosit niciunul?"

Marius Voineag: "Trei astfel de personaje am creat. Nu, niciunul, nu. A fost o anchetă care a curs foarte bine pentru noi, pentru că am ţinut-o foarte închis, opac. Am lucrat-o de la centru, tocmai pentru că erau nişte sensibilităţi pe zona Constanţa şi am preferat să închidem ancheta în felul acesta. Din 40 de inculpaţi, că am observat că au existat şi critici, din 41 de inculpaţi, pe care i-am pus sub acuzare, 18 au avut propunere de arest preventiv, 16 au avut validat un control judiciar de către instanţele judecătoreşti."

Despre dosarul șpăgilor din Portul Constanța

Ancheta privind dosarul şpăgilor din Portul Constanţa a vizat oameni de afaceri locali influenți, foști vameși influenți în Port și pe unul din șefii PSD Constanța, Ion Dumitrache, dar și pe George Vișan, director comercial în Portul Constanța, cel care ia deciziile când actualul director al portului lipsește și un apropiat al fostei administrații locale Radu Mazăre – Nicușor Constantinescu.

Acuzațiile procurorilor sunt de dare, luare de mită și abuz în serviciu. Banii s-ar fi tranzacționat pentru obținerea de beneficii, terenuri, dane și contracte în Portul Constanța, potrivit informațiilor G4Media.

Directorul comercial din Portul Constanța, George Vișan, este o figură foarte cunoscută pe plan local din perioada fostului primar al oraşului, Radu Mazăre, cu relații apropiate și cu actuala conducere a organizației locale a PSD. Acesta ar fi fost de acord să împartă o mită pentru atribuirea unor terenuri ofițerului DNA sub acoperire, conform sursei citate.

În dosarul şpăgilor din Portul Constanţa ar fi vizate și firmele Boskalis, Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. Rotterdam (sucursala Constanța), dar și fostul șef al Gărzii de Coastă, polițistul Ionuț Voinescu, toți pentru dare de mită. Societățile Boskalis și Van Oord au gestionat proiectele de extindere a plajelor de pe litoralul românesc, în valoare totală de peste 1 miliard de euro din bani UE.