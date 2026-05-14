Schemă de înșelăciune cu suplimente alimentare, cu peste 30.000 de victime. Prejudiciul total este de 14.000.000 lei

2 minute de citit Publicat la 15:11 14 Mai 2026 Modificat la 15:22 14 Mai 2026

În urma percheziţiilor domiciliare s-au găsit peste 80.000 de euro. Sursa foto: Getty Images

Polițiștii și procurorii cercetează 14 persoane fizice, dintre care patru au fost arestate preventiv și zece reținute, dar și o persoană juridică într-un dosar complex de înșelăciune cu suplimente alimentare ("medical scam") și investiții ("investment scam"), acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, potrivit Agerpres. S-au făcut percheziții domiciliare atât în ţară, dar şi în Republica Moldova.

Autoritățile din România și Republica Moldova au pus în aplicare, marți, 18 mandate de percheziție domiciliară în țara noastră, respectiv șapte în Moldova, în cadrul unei acțiuni operative comune (Joint Action Day) în dosarul menționat, informează Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Cauzele sunt pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova.

Anchetatorii spun că trei persoane vătămate au fost induse în eroare să investească în acțiuni la diferite companii, iar ulterior, autorii, prin intermediul aplicațiilor de acces la distanță, au efectuat tranzacții frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.

"În urma extinderii cercetărilor, au fost identificate și audiate 60 de persoane vătămate, dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime, cărora le-au fost recomandate suplimente alimentare, presupus notificate (autorizate), prezentate ca fiind din ingrediente «naturale», însoțite de sugestia de a renunța la tratamentele prescrise în mod real de medici pentru diverse afecțiuni, inclusiv dintre cele grave, precum cele oncologice, acestea fiind în realitate periculoase", arată sursa citată.

Prejudiciul total stabilit până în prezent depășește suma de 14.000.000 lei, iar pentru cele 60 de persoane vătămate identificate, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de lei.

În cadrul perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice, sume de bani în cuantum total de peste 80.000 de euro, înscrisuri și alte mijloace materiale de probă, ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Sub aparența desfășurării unei activități legale de tip call center, autorii utilizau diverse website-uri și difuzau reclame înșelătoare în mediul online, prin intermediul cărora promovau în mod fraudulos suplimente alimentare neautorizate și neverificate pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Poliția Capitalei atrage atenția asupra riscurilor semnificative asociate consumului de suplimente alimentare neautorizate sau nenotificate. Produsele care nu au parcurs procedurile oficiale de control și avizare/omologare pot conține substanțe periculoase ori pot fi promovate prin informații înșelătoare privind efectele asupra sănătății.

"Totodată, atragem atenția asupra riscurilor asociate investițiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate de autoritățile competente. Astfel de platforme pot funcționa fără transparență și fără garanții privind protecția investitorilor, putând conduce la pierderi financiare semnificative sau chiar totale", precizează DGPMB.

Operațiunea a fost realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice de la Poliția Capitalei și de la Inspectoratul Național de Investigații - Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Republica Moldova, cu sprijinul structurilor din cadrul Poliției Capitalei, Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, Inspectoratelor de Poliție Județene Ilfov, Mureș, Gorj, Maramureș, Mehedinți și Prahova, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), sub coordonarea EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.