Șeful Spitalului Caransebeş ar fi luat mită 250.000 de lei într-o singură lună. Imagini cu renovările care au dus la o anchetă DNA

Lucrările la Spitalul Municipal Caransebeş. FOTO: Antena 3 CNN

Managerul Spitalului Municipal Caransebeş, Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timişoara şi dus la audieri într-un dosar de luare de mită. Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt şi ei cercetaţi în acelaşi dosar. Procurorii DNA au făcut percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor.

Procurorii DNA Timişoara au făcut percheziții, joi seară la Spitalul Municipal din localitate, dar şi la sedii de firme şi locuinţe din Caransebeş şi Armeniş, judeţul Caraş-Severin. Vizat este managerul spitalului, dr. Singh Bhupinder, suspectat că ar fi primit mită pentru atribuirea unor contracte de modernizare a unităţii medicale.

Alături de acesta, mai sunt cercetaţi consilierul judeţean Ionel Dragomir, om de afaceri cunoscut în zonă, şi patronul unei pizzerii din Caransebeş, Petrişor Oprean. Cei trei au fost ridicaţi şi aduşi la sediul DNA Timişoara pentru audieri.

› Vezi galeria foto ‹

Procurorii au efectuat percheziţii la Spitalul Municipal Caransebeş, la firmele vizate şi la locuinţele suspecţilor, de unde au ridicat documente şi calculatoare. Potrivit anchetatorilor, sesizarea a pornit de la un denunţ care viza modul în care au fost folosite fondurile – atât de la Primăria Caransebeş, cât şi fonduri europene – pentru lucrările de reabilitare şi modernizare a spitalului.

Dr. Singh Bhupinder, medic chirurg plastic şi reparator, numit manager interimar al spitalului în mai 2025, ar fi încheiat, prin atribuire directă, contracte de reabilitare cu două firme conduse de Dragomir şi Oprean. În schimb, managerul ar fi primit 10% din valoarea fiecărui contract.

Anchetatorii susţin că numai în luna mai, Singh ar fi încasat 250.000 de lei mită pentru contractul privind renovarea sălilor de operaţie.

Într-un timp scurt de la preluarea conducerii, spitalul a trecut printr-o reabilitare amplă: toate cele cinci blocuri operatorii au fost modernizate şi dotate cu aparatură nouă, iar cabinetele medicale au fost echipate la standarde moderne. Totuşi, angajaţii unităţii au început să reclame calitatea lucrărilor, ceea ce a atras atenţia autorităţilor.

Originar din India, dar cu cetăţenie română, Bhupinder a fost anterior director medical al spitalului din Caransebeş şi consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătăţii. În mai 2025, a fost numit manager al Spitalului Municipal Caransebeş.