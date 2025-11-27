Senatoarea POT și femeia care a bătut-o, la instanță. „Doamne ferește! Soția e și-atât”/ „M-a denigrat în scandalul cu videochat-ul”

2 minute de citit Publicat la 13:19 27 Noi 2025 Modificat la 13:42 27 Noi 2025

Senatoarea POT Valentina Aldea și femeia acuzată că a agresat-o, în instanță FOTO: Antena 3 CNN - Facebook

Senatoarea POT şi soţia geloasă care a bătut-o în parcarea unui complex rezidenţial din Capitală, în urmă cu o săptămână, stau joi faţă în faţă, în sala de judecată. Valentina Aldea a cerut să îi fie prelungit ordinul de protecţie.

În total, trei dosare penale au fost deschise după agresiune. O plângere a fost depusă la DNA chiar de femeia care o acuză pe senatoare că ar avea o relaţie cu soţul ei.

La sosirea la instanță, femeia acuzată de agresiune a declarat pentru presă că știa că soțul ei și senatoarea POT Valentina Aldea ar avea o relație care durează de mai mult timp.

Femeia a mai spus că are încredere în judecători și că va accepta orice măsură dispun. „Indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, e ceea ce trebuie să se întâmple. Cred că deciziile vor fi corecte”.

Ea a mai spus că măsurile luate împotriva ei - ordin de protecție și control judiciar - nu o deranjează și că nu va contesta măsurile care vor fi luate în continuare.

De asemenea, femeia a mai spus că senatoarea POT a fost agresivă cu ea și că în urmă cu o săptămână a acționat în legitimă apărare. „Doamne ferește! Soția este și-atât. Cum să spunem dacă este sau nu îndreptățită”, a spus femeia, întrebată fiind dacă știe ce are senatoarea POT cu ea.

Valentina Aldea a ajuns și ea la instanță și a declarat: „Se pare că am fost o victimă și mai departe lăsăm instanța să decidă”. Ea a mai spus că nu a amenințat-o niciodată pe femeia care ar fi agresat-o și susține că nu are nicio legătură cu soțul acesteia. „Suntem prieteni și-atât. Nu am lezat familia numănui. Bănuiesc că tot această persoană a încercat să mă denigreze în acel scandal cu videochat-ul. Țin să spun public că nu sunt eu acea persoană”, a mai spus senatoarea.

Senatoarea POT a fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală

Senatoarea POT Valentina Mariana Aldea, a fost implicată într-un conflict cu soția unui bărbat pe care îl vizita, în urmă cu o săptămână, într-un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei.

Senatoarea se afla în vizită la domiciliul bărbatului când soția acestuia a ajuns acasă și a observat mașina parlamentarei parcată în fața imobilului. Revoltată, femeia ar fi început să lovească autoturismul, rupând oglinzile și zgâriind caroseria.

În scurt timp, Valentina Aldea și bărbatul au ieșit din apartament, moment în care între cele două femei ar fi izbucnit o confruntare fizică. Soția bărbatului ar fi lovit-o pe senatoare peste mână cu o bară metalică, după care între ele ar fi urmat o bătaie cu palme și tras de păr.

Toate cele trei persoane implicate au fost conduse la audieri. Femeia de 43 de ani care a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.