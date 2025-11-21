Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală

4 minute de citit Publicat la 14:30 21 Noi 2025 Modificat la 15:26 21 Noi 2025

Senatoarea POT Valentina Aldea. Sursa foto: Facebook/ Valentina Mariana Aldea

Senatoarea POT Valentina Mariana Aldea, a fost implicată într-un conflict cu soția unui bărbat pe care îl vizita, joi seară, într-un complex rezidențial din Sectorul 6 al Capitalei.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, senatoarea se afla în vizită la domiciliul lui A.M.U. când soția acestuia a ajuns acasă și a observat mașina parlamentarei parcată în fața imobilului. Revoltată, femeia ar fi început să lovească autoturismul, rupând oglinzile și zgâriind caroseria.

În scurt timp, Valentina Aldea și bărbatul au ieșit din apartament, moment în care între cele două femei ar fi izbucnit o confruntare fizică. Soția bărbatului ar fi lovit-o pe senatoare peste mână cu o bară metalică, după care între ele ar fi urmat o bătaie cu palme și tras de păr.

Toate cele trei persoane implicate au fost conduse la audieri. Soția agresivă a fost reținută, iar cele două femei au depus plângeri penale una împotriva celeilalte.

Nu se știe care este relația dintre senatoarea POT și bărbatul în cauză și nici motivul care a stat la baza conflictului dintre cele două femei.

Senatoarea beneficiază în prezent de un ordin de protecție împotriva femeii.

Soția bărbatului este cercetată pentru lovire și distrugere. Plângerea acesteia împotriva senatoarei a fost transmisă către Parchetul General, având în vedere calitatea oficială a parlamentarei.

Cei doi soți poartă același nume de familie, însă nu mai locuiesc împreună. Nu este clar în acest moment dacă se află sau nu într-o procedură oficială de divorț.

Reacția senatoarei POT: „Nu i-am lezat familia”

Senatoarea POT Valentina Aldea a transmis un mesaj vineri, după ce presa a relatat despre incident. Aceasta nu a făcut nicio referire la informațiile potrivit cărora cea care a atacat-o era soția bărbatului cu care ea se afla în acel moment.

„Violența nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viața mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată.

Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toți oamenii.

Din păcate în ciuda faptului că am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu este un motiv să se scrie neadevăruri despre mine.

Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic.

Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriașă în a preveni și a combate fenomenul violenței. Ce am pățit eu nu este subiect de bășcălie, am fost la poliție și am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceți prin ce am trecut eu ieri.

Violența nu e un subiect de bășcălie, e un fenomen social grav cu care România se confruntă. Fac apel atât la presă, cât și la români să luptăm împreună împotriva violenței. Ieri am fost eu, mâine poți fi tu, mama, sora sau fiica ta. Trebuie să oprim orice fel de abuz și de violență în România, iar asta nu este de râs!”, a scris parlamentarul.

Ce spune Poliția despre incident

Comunicatul DGPMB transmis vineri În urma solicitărilor mass-media referitoare la un incident care a avut loc la o adresă din Sectorul 6, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Poliției Capitalei este abilitat să comunice următoarele: La data de 20 noiembrie 2025, în jurul orei 19.30, Secția 22 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că o altă femeie ar fi agresat-o fizic și i-ar fi provocat distrugeri la autoturismul personal. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, în Sectorul 6, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind totodată identificate și depistate persoanele implicate în incident. Acestea au fost conduse la sediul subunității, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun. În urma verificărilor a rezultat faptul că, în timp ce se afla la adresa menționată, femeia de 38 de ani ar fi fost agresată fizic, fiind lovită cu un obiect contondent la nivelul unui membru superior, de către o femeie în vârstă de 43 de ani, între cele două având loc ulterior agresiuni fizice reciproce. De asemenea, înaintea conflictului, femeia de 43 de ani ar fi provocat distrugeri autoturismului femeii de 38 de ani. Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secției, acestea formulând plângeri penale reciproce. Totodată, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar față de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu. În baza probatoriului administrat, față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.

Cine este senatoarea Valentina Aldea: În presă s-a vehiculat că ar face videochat

Valentina Aldea are 38 de ani și este senatoare în Parlamentul României din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), fiind prezentată de formațiunea politică drept antreprenor și economist.

Alegerea ei a fost urmată de controverse, mai multe publicații susținând că ar fi activat anterior în industria videochatului sub numele „Justinn Jade”, afirmații pe care atât senatoarea, cât și partidul le-au respins categoric, susținând că imaginile vehiculate sunt false și denigratoare, potrivit Viva.

Ea declară că reprezintă o generație tânără care își propune să aducă profesionalism și decență în politică.