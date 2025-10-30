Studenţii Politehnicii Bucureşti au construit primul monopost românesc care va concura pe circuitele internaţionale. Cum arată DR06

Studenţii din echipa „UPB Drive” de la Politehnica din Bucureşti au realizat integral „de la zero” primul monopost românesc care va concura pe circuitele internaţionale de motorsport, a scris joi pe Facebook rectorul instituţiei de învăţământ superior, Mihnea Costoiu, potrivit Agerpres.

„Această reuşită este rezultatul unui efort început acum şapte ani, când un grup extraordinar de tineri pasionaţi a decis să îşi transforme proiectul în realitate. De la prima versiune a monopostului, DR01, până la actualul DR06, echipa a evoluat constant, îmbunătăţind designul, sistemele electronice, suspensiile şi performanţa generală a vehiculului. Este un exemplu concret de iteraţie în inginerie, unde progresul se construieşte pas cu pas, prin testare, analiză şi îmbunătăţire continuă”, a afirmat rectorul.

În sezonul 2024-2025, „UPB Drive” a participat la trei competiţii internaţionale şi a reuşit să finalizeze toate probele de anduranţă - o performanţă remarcabilă.

Proiectul beneficiază de sprijinul profesorilor de la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, care au fost mentori şi surse de inspiraţie, dar şi de recunoaştere naţională, fiind inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Pentru noi, această realizare este un exemplu de inginerie reală, cu aplicabilitate directă, competenţă, creativitate şi - la fel de important - muncă în echipă, valori pe care le cultivăm constant în cadrul comunităţii noastre. Felicitări întregii echipe UPB Drive - studenţi, mentori şi coordonatori - pentru dedicare, inovaţie şi spiritul de echipă. Vom continua să urmărim acest proiect îndeaproape şi să celebrăm fiecare nouă realizare a echipei UPB Drive”, a mai scris Mihnea Costoiu.