Un avocat din București a fost trimis în judecată pentru că şi-a hărţuit fosta soţie cu sute de mesaje obscene trimise pe WhatsApp

Un avocat din Capitală a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sub acuzaţia că şi-a hărţuit fosta soţie, căreia i-a trimis zeci de mesaje obscene şi jignitoare pe telefonul mobil.

"La data de 31.03.2026, au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti trimiterea în judecată, în stare de libertate, şi sesizarea Curţii de Apel Bucureşti cu privire la o persoană fizică, având calitatea de avocat în cadrul Baroului Bucureşti, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de hărţuire", informează Parchetul într-un comunicat de presă

Anchetatorii spun că, în perioada 13 - 25 iulie 2024, inculpatul i-a expediat fostei sale soţii, de pe telefonul mobil, pe numărul personal de telefon al acesteia, prin iMessage şi WhatsApp, un număr total de 205 mesaje text - dintre care 56 având conţinut injurios/obscen/jignitor -, comunicări care, atât prin frecvenţă, cât şi prin conţinut, i-au cauzat o temere persoanei vătămate.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti afirmă că şi-a asumat, în mod ferm, combaterea oricărei forme de violenţă, de natură penală, îndreptată împotriva femeilor.