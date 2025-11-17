Un avocat taragotist, fost membru PSD, și un fost procuror comunist, printre cei care decid în CSM în legătură cu pensiile speciale

Ioan Sas este membru CSM din 2022. Foto: Facebook

CSM s-a opus tăierii pensiilor speciale cu 25%, propunere pe care o va face din nou, zilele acestea, guvernul Bolojan. Proiectul va ajunge iar pe masă Consiliului Superior al Magistraturii pentru un aviz. Printre cei care sunt chemați să avizeze proiectul care taie pensiile magistraților se numără și doi reprezentanți ai societății civile: un fost procuror comunist și un artist.

Din cei 19 membri ai CSM, 16 sunt aleși din rândul procurorilor, judecătorilor și ai societății civile, iar 3 sunt membri de drept (șeful ICCJ, procurorul general și ministrul Justiției). Societatea civilă este reprezentată în CSM de Fănel Mihalcea, fost procuror comunist, tatăl unei deputate PSD, și de Ioan Sas, fost membru PSD, avocat și artist taragotist.

Ioan Sas are 33.000 lei salariu și 15.000 lei diurnă - cazare și transport. A fost consilier local PSD din Maramureș. Acesta a fost impus de PSD prin vot în Parlament în 2022. Anterior, Ioan Sas a fost activ politic, fiind membru al Partidul Social Democrat (PSD) şi consilier judeţean Maramureş până în octombrie 2020, când a demisionat atât din partid, cât și din funcția de consilier județean. Pe lângă activitatea politică și juridică, Ioan Sas este un obișnuit al emisiunilor de folclor, unde susține recitaluri la taragot.

Fănel Mihalcea a fost, timp de 20 de ani, prim-procuror sau adjunct al prim-procurorului la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Mihalcea este și pensionar special, după ce a ieșit la pensie în 2017. În prezent are o pensie specială de 27.000 de lei net. Venitul lui Fănel Mihalcea a fost de 42.750 de lei net pe lună, la care s-a adăugat și pensia de 27.000 de lei net.