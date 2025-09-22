Un membru CSM reclamă o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra CCR, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR. FOTO: Agerpres

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), reclamă, luni, o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra Curţii Constituţionale, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR. Afirmaţiile politicienilor care fac referire la numirea de către partidele din coaliţie a unor judecători constituţionali ”pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului de drept”. ”Ceea ce este însă cu adevărat îngrijorător este dorinţa de a transmite public acest mesaj”, a adăugat judecătorul.

”Declaraţiile recente prin care liderii unui partid din coaliţia de guvernare atrag public atenţia judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiţi de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă şi inadmisibilă asupra Curţii. Astfel de afirmaţii, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunţe asupra unei legi promovate de coaliţie - lege marcată de vădite vicii de neconstituţionalitate - pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului de drept”, a scris, luni, pe Facebook, judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Acesta explică, în aceeaşi postare, că judecătorii CCR au fost excluşi de la aplicarea noii reforme de modificare a conditiilor de pensionare a magistraţilor.

”Premierul a declarat că, dacă legea privind modificarea statutului magistraţilor cade la CCR, Guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme. Liderul unuia dintre partidele din coaliţia de guvernare a afirmat că, dacă legea pică la CCR, tot Guvernul trebuie să plece, iar revolta populară ar fi justificată. Dacă toate acestea puteau fi puse pe seama disperării, ca încercări de a securiza o decizie favorabilă pe un act normativ vădit neconstituţional, dar prezentat drept cel mai important scop al acestui Guvern, noile declaraţii spun ceva mai grav.

Faptul că un lider politic al unui partid ce are ca stindard promovarea democraţiei consideră că votul acordat la numirea a doi judecători CCR înseamnă că «avem doi judecători la CCR» poate fi de înţeles. Democraţia şi principiile de drept sunt chestiuni complexe şi poate dificil de înţeles pentru unii”, a adăugat magistratul.

Potrivit lui Ene, este de înţeles că liderii politici cred că judecătorii CCR trebuie să ştie că au fost numiţi acolo pentru a servi intereselor partidelor care i-au votat, însă ”ceea ce este însă cu adevărat îngrijorător este dorinţa de a transmite public acest mesaj”.

”Aceasta spune că nu mai există limite, că nici măcar nu ne mai chinuim să păstrăm nişte aparenţe, să mimăm democraţia. Pare că încercăm din răsputeri să dovedim că retrogradarea democraţiei din România în 2024 de la Democraţie Defectuoasă la Regim Hibrid a fost nedreaptă. Ne dorim să arătăm că noi putem mai mult de atât, că trebuia să fim retrogradaţi până jos de tot, la Regim Autoritar. Facem totul pe faţă, la vedere, oricât de ilegal, imoral, autoritar, despotic ar fi, pentru simplul fapt că putem. Şi aşa se explică probabil de ce ajungem să ne mirăm ingenuu de indignarea produsă când afirmăm că am dat mită, chiar şi de subzistenţă. Pentru că acum noi suntem la putere, deci oricine altcineva (inclusiv poporul, care într-o mai mare sau mai mică măsură ne-a votat) ciocu' mic!”, a mai scris Ene.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar sunt constituţionale din punctul de vedere al Guvernului.

”Acest Guvern a analizat foarte bine dacă pentru conţinutul acestui pachet 2 există susţinere juridică sau nu. În interpretarea Guvernului, aceste pachete, din pachetul 2, mini-pachete, că au fost vreo 5-4 atacate, sunt constituţionale. Altfel, judecătorii Curţii Constituţionale sunt şi ei emanaţia unor decizii politice în România. Modul în care este compusă Curtea Constituţională este la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, a Senatului, cumva dintr-o aceeaşi parte cu echipa guvernamentală. PSD, PNL, UDMR sunt cei care au propus până acum judecători la Curtea Costituţională. Logica ar fi să fie convergente deciziile Guvernului cu deciziile Curţii Constituţionale pe acest pachet 2, cu mini-pachetele subsecvente”, a declarat Miruţă, duminică seară, la Digi 24.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, dacă Guvernul ar trebui să plece în cazul în care legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională.

”Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis - nu este un secret - PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizat un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi. Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr,cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a răspuns Dominic Fritz.

În 8 septembrie, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare.

El a precizat că Executivul a ţinut cont de toate aspectele din trecut legate de reforma sistemului.

Curtea Constituţională va dezbate, în 24 septembrie, legea privind pensiile magistraţilor, alături de celelalte legi din pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului adoptat de Guvern.