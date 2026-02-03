Un minor de 17 ani a fost reţinut după ce a rănit un alt adolescent cu un cuțit, într-o staţie de autobuz din Cluj

Un adolescent de 17 ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a agresat un alt minor de aceeași vârstă într-o stație de autobuz din Cluj-Napoca, pe care l-ar fi rănit cu un cuțit la nivelul unei mâini, relatează Agerpres.

„În data de 2 februarie, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Cluj-Napoca - Compartimentul Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui minor de 17 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe. În fapt, în data de 28 ianuarie, în jurul orei 18:10, în timp ce se afla în municipiul Cluj-Napoca, în staţia de autobuz Piaţa Mihai Viteazu, minorul ar fi agresat fizic un alt minor de 17 ani, prin împingeri repetate, folosind totodată un obiect tăietor-înţepător, cu care ar fi înţepat victima în zona unui membru superior”, se arată într-o informare transmisă, marți, de IPJ Cluj.

Conform aceleiași surse, adolescentul agresat a suferit leziuni și a necesitat îngrijiri medicale în urma incidentului.

Autorul presupusei agresiuni a fost reținut pentru 24 de ore și dus într-un centru de reținere și arestare preventivă. Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie stabilite măsurile legale care se impun.