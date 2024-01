Klaus Iohannis, apariție publică după ce a fost dat dispărut: ”E ultima întâlnire în acest cadru, îmi voi încheia ultimul mandat”

Klaus Iohannis a făcut declarații de ultimă oră la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România,

”Datorită eforturilor noastre intense, peste 33 de milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat teritoriul României, reprezentând peste 60% din produsele care au fost transportate prin culoarele solidarității ale Uniunii Europene.

Cu ocazia vizitei pe care președintele Zelenski a realizat-o la București, în luna octombrie, am semnat împreună o Declarație Comună foarte consistentă. Am decis atunci să începem procesul concret pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic și am reconfirmat acest angajament în cadrul recentei noastre convorbiri telefonice”, a spus Klaus iohannnis.

”Legat de soarta războiului, poziţia noastră rămâne categorică”

Iohannis a afirmat că, la nivel regional, european, dar şi global, este "imperativ să menţinem angajamentul ferm pentru Ucraina".

"Legat de soarta războiului, poziţia noastră rămâne categorică: numai Ucraina poate decide momentul, parametrii şi modul în care se vor desfăşura eventuale negocieri de pace", a mai spus Iohannis.

”În ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu, am condamnat ferm atacul Hamas, din primul moment deja și am pledat, totodată, pentru respectarea strictă a dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional umanitar, acordând ajutor umanitar civililor din Gaza.

”Este nevoie de o soluție politică pe termen lung, care să conducă la o pace justă”

Este clar, după aceste luni de conflict deschis, că este nevoie de o soluție politică pe termen lung, care să conducă la o pace justă, iar singura variantă viabilă rămâne soluția celor două state, cu respectarea atât a aspitațiilor legitime ale poporului palestinian, cât și a dreptului la securitate al statului Israel”, a mai declarat Klaus Iohannis.

”Vom rămâne vigilenți în fața curentelor extremiste”

”2024 este un an electoral foarte important în plan european și național. Toate alegerile din acest an vor trebui să reflecte maturitatea noastră democratică. România a parcurs cu succes drumul către libertate și democrație și și-a ocupat locul meritat în UE și în NATO.

Vom rămâne vigilenți în fața curentelor extremiste și nu vom permite afectarea sistemului nostru de valori și a principiilor de bază ale societății noastre”, a mai spus Klaus Iohannis la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

Președintele spune că mizează pe dialog, colaborare și solidaritate „pentru a construi o bune mai bună și mai prosperă”.

”Nu ne putem permite să fim slabi, divizați sau incoerenți. Trebuie să apărăm ordinea monsială bazată pe reguli, precum și comunitatea noastră de valori și securitate”, încheie șeful statului.