Klaus Iohannis despre situaţia spitalelor în pandemie: ”Sistemul nostru de spitale nu funcţionează bine”

Întrebat în conferinţa de presă care a avut loc miercuri dacă a vorbit cu ministrul Sănătăţii despre modul în care a fost gestionată situaţia din spitale, în pandemie, preşedintele Klaus Iohannis a răspuns:

"Vedeţi că tema spitalelor şi a sănătăţii publice nu este o temă nouă şi eu am atins această temă de foarte multe ori. Poate vă amintiţi că am avut discuţii chiar cu persoane din conducerea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, am avut semnări de documente aici, în sala Unirii, am fost în vizită în spitale şi, de fiecare dată am atras atenţia asupra unor lucruri care se văd simplu şi asupra unor lucruri care se văd in statistici.

România se menţine fruntaşă în clasamentul mortalităţii din cauza COVID-19

"Sistemul nostru de spitale nu funcţionează bine. Spitalele nu sunt suficient de bine dotate, procedurile nu sunt suficient de clare, prevenţia este de multe ori ca şi inexistentă. Marile măsuri de prevenţie care trebuie să meargă în adâncime în populaţie practic au dispărut şi rezultatul este cel pe care din pacate, îl vedem."

Avem 28 de decese la 1 milion de locuitori, faţă de media europeană de 5 la un milion de locuitori

"Sănătatea publică nu este bună. Avem prea mulţi români bolnavi, avem prea multţi români care sunt bolnavi şi nici nu ştiu, avem prea puţine controale de rutină pentru a putea preveni anumite evoluţii care periclitează viaţa oamenilor."

"Îmi doresc, după alegeri un Guvern responsabil, solid", a mai spus preşedintele

"Vedeţi, toate aceste lucruri trebuie schimbate şi ele nu se schimbă de azi pe mâine, ci se chimbă în ani şi ani de reformă a sistemului, de aceea îmi doresc, după alegeri, un Guvern responsabil, solid, care vine cu o politică de îmbunătăţire a întregului sistem de sănătate, lucru care se poate începe cu succes într-un mandat de patru ani. Mai bine ar fi un mandat mai lung şi o continuitate în reformarea sistemului de sănătate, dacă vrem să ajungem vreodată la nivelul la care s-a ajuns în partea mai vestică a Uniunii Europene. Este o temă extrem de sensibilă, extrem, extrem de importantă şi sunt foarte hotărât să îi acord toata atenţia", a încheiat preşedintele Klaus Iohannis.