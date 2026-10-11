La limita imposibilului: Cum sunt pregătiți militarii de elită ai României de foști elevi Navy SEALs pentru misiuni extreme

Opt luni la limita rezistenței. Cum sunt pregătiți militarii de elită ai României de foști elevi Navy SEALs pentru misiuni extreme. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Antrenamente la limita rezistenței, misiuni în condiții extreme și luni întregi departe de familie. Așa sunt pregătiți militarii de elită ai Armatei Române, cei din Forțele pentru Operații Speciale. Timp de opt luni, sunt supuși unor teste fizice și psihice extrem de dure, pentru a putea supraviețui și lupta în orice mediu. Iar războiul din Ucraina arată cât de importantă este pregătirea pentru un conflict modern. Pregătirea lor este coordonată inclusiv de militari români formați în cadrul programelor de elită ale Navy SEALs, trupe de elită ale Statelor Unite ale Americii. Laurențiu Rădulescu, reporter Antena 3 CNN, a filmat, în exclusivitate, antrenamentele militarilor noştri, iar reportajul integral va putea fi urmărit pe AntenaPLAY.

Pe video-ul de mai jos apar imagini filmate într-o unitate de pe malul Mării Negre, iar cei pe care îi vedeţi pe înregistrare sunt militari antrenaţi să devină cei mai buni din Armata Română. Oficial, sunt denumiţi "Forţe pentru Operaţii Speciale". Militarii români de elită sunt trimişi să îndeplinească misiuni dintre cele mai dificile, unele, aparent, imposibile.

Cei care vor să fie încadraţi în această unitate nu au o viaţă tocmai uşoară. Timp de opt luni sunt învăţaţi să supravieţuioască oricărui mediu de război – în apă, aer sau terestru. Iar stresul psihic face parte din antrenament.

Alarme în miez de noapte, interogatorii sau ruperea completă faţă de familie sunt doar câteva exemple. Unii din soldaţii români care îi antrenează sunt foşti cursanţi ai Navy Seals, trupe de elită ale Statelor Unite ale Americii.

"Am urmat cursul de scafandru de luptă, în 2014, l-am terminat cu brio. În 2015, am terminat cursul de Berete Verzi în Statele Unite ale Americii, ieşind şef de promoţie. Iar în 2017, am avut prima misiune în Afganistan", a declarat un locotenent în cadrul Forțelor pentru Operații Speciale pentru Antena 3 CNN.

Întrebat de reporterul Antena 3 CNN, ce trebuie să aibă un membru GNFOS (n.r.: Grupul Naval pentru Operații Speciale), un militar din cadrul Forțelor pentru Operații Special a răspuns: "Hotărâre, în primul rând. Încredere în colegi, în al doilea rând, iar în al treilea rând: pregătire fizică".

Reportajul integral despre modul de pregătire al Forțelor pentru Operații Speciale va fi difuzat pe platforma AntenaPLAY.