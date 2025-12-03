Laserul de la Măgurele, cel mai puternic din lume, va avea suport tehnic local: se construiește Centrul pentru Optică de Mare Putere

Se construiește Centrul pentru Optică de Mare Putere. sursa foto: Getty

Lucrările de construire a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, Ilfov, ce reprezintă o extindere a Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) din această localitate şi care va fabrica şi repara componente optice de mare putere utilizate atât la ELI-NP, cât şi în alte centre laser de top din România şi străinătate, au început, valoarea investiţiei depăşind 190 de milioane de lei, conform Agerpres.

Centrul de Optică de Mare Putere este realizat în colaborare cu Okamoto Optics şi Universitatea din Osaka, Japonia, finanţat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi implementat de Compania Naţională de Investiţii iar beneficiarul final este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei".

"Centrul pentru Optică de Mare Putere din Măgurele va fabrica şi va finisa componente unice cu costuri şi timp redus pentru transport şi va fi al cincilea astfel de centru din lume.

Prin construcţia care începe astăzi dezvoltăm tehnologia necesară, dar eficientizăm şi costurile. România îşi ocupă astfel locul lângă Japonia, Statele Unite ale Americii şi Franţa între ţările din lume care contribuie la lărgirea frontierelor cunoaşterii pe acest segment al cercetării şi inovării al sistemelor de laser. Crearea acestui centru se face în strânsă colaborare cu doi parteneri importanţi din Japonia (...).

Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, a elaborat documentaţia necesară realizării investiţiei, urmat de semnarea contractului de execuţie de lucrări", a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, miercuri, într-o conferinţă de presă prilejuită de demararea lucrărilor de construire a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele.

Lucrările vor dura 19 luni

El a punctat că lucrările de construire vor fi finalizate în maximum 19 luni şi că prin această investiţie România îşi consolidează poziţia pe harta mondială a cercetării şi inovării şi îşi eficientizează costurile cercetării.

La rândul său, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Takashi Katae, a afirmat că relaţia dintre România şi ţara sa a devenit din ce în ce mai strânsă în ultimii ani şi s-a arătat optimist că în viitorul apropiat produse fabricate la centrul de la Măgurele vor fi exportate în Japonia, extinzând cooperarea bilaterală.

"Această investiţie este o foarte mare provocare pentru noi, dar şi o mare oportunitate şi îmi permit să spun că o mare oportunitate pentru că putem învăţa de la cei mai buni. Domnule ambasador, reprezentaţi o ţară care este vestită pentru rigurozitate, pentru disciplină, dar şi pentru tehnologia de înaltă calitate şi atât eu, cât şi colegii mei din Ilfov ne dorim să transformăm Ilfovul într-o oază de tehnologie în România", a spus preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei transmis miercuri, Centrul pentru Optică de Mare Putere va asigura optica necesară pentru funcţionarea neîntreruptă şi eficientă economic a infrastructurii de cercetare Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), cu cea mai mare putere din lume, în regim de centru de cercetare pentru utilizatori. Disponibilitatea de oglinzi fabricate local, cu costuri şi durată de producţie reduse, va permite mărirea numărului şi potenţialului ştiinţific şi aplicativ al experimentelor posibile la ELI-NP.

"România deţine cel mai puternic sistem laser din lume. Astfel a apărut necesitatea unui centru care să furnizeze optică de mare putere şi să dezvolte tehnologia necesară pentru a eficientiza operarea din punct de vedere economic şi să permită efectuarea de experimente pentru a lărgi frontiera cunoaşterii", a subliniat Cseke Attila.

Noul centru, dotat cu tehnologii de ultimă generaţie, va permite fabricarea şi repararea componentelor optice de mari dimensiuni, esenţiale pentru utilizarea laserelor de mare putere şi va consolida rolul României pe harta mondială a cercetării. "Astfel, vom sprijini funcţionarea eficientă a infrastructurii Centrului de cercetare ELI-NP şi vom crea noi oportunităţi pe piaţa internaţională", a adăugat ministrul Dezvoltării.

În cadrul Centrului pentru Optică de Mare Putere se vor desfăşura operaţiuni de micromecanică şi finisaj nanometric pentru componente optice de dimensiuni medii şi mari iar procesele tehnologice cuprind etape de şlefuire fină cu ajutorul emulsiei combinate apă-nisip, în circuit închis, inspecţie cu ajutorul interferometriei şi etapa finală de depunere a stratului de finisaj. După parcurgerea acestor etape, elementul optic va fi asamblat şi inspectat în cadrul spaţiilor dedicate.

Infrastructura centrului care va fi dezvoltată şi dedicată pentru realizarea de componente optice de mari dimensiuni va fi compatibilă cu realizarea unor componente optice de dimensiuni şi caracteristici uzuale, având astfel deschidere şi pentru o piaţă mai largă de consum.