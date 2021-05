Zi decisivă pentru Liviu Dragnea. Fostul lider PSD află dacă va fi eliberat sau nu

Magistraţii au amânat pentru astăzi decizia privind eliberarea fostului lider PSD, în vreme ce procurorii au cerut respingerea cererii.

În faţa judecătorilor, Liviu Dragnea s-a apărat şi a spus că, în timpul detenţiei, nu a avut un comportament jignitor şi că, de fapt, a "cerşit" cursurile la care voia să participe.

La final, Dragnea a precizat că "a înţeles perfect" de ce a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferinţă miercuri, de la Penitenciarul Rahova, acolo unde este încarcerat. I s-a pus la dispoziţie o tabletă. Audierea a fost decisivă pentru eliberarea condiţionată, cerere respinsă la termenul din aprilie.

În faţa judecătorilor, Dragnea a spus că, pe toată perioada detenţiei, nu a avut nicio reacţie violentă, că a suportat abuzuri şi că a fost nevoit să cerşească participarea la anumite cursuri.

"Sunt o persoană care nu are un comportament jignitor, am suportat şi îndurat toate abuzurile în 9 luni de zile, muncă, hrană, sănătate, asistenţă juridică.

Nu am avut nicio reacţie violentă, am participat la toate cursurile, pe care le-am cerşit. Mi-au zis că sunt prizonierul propriei mele educaţii.

Am înţeles de ce am fost adus aici şi nu înţeleg de ce nu beneficiez de eliberare condiţionată", a spus, miercuri, Liviu Dragnea.

Fostul lider PSD s-a apărat şi în privinţa interviului pe care l-a acordat online, din închisoare, unui jurnalist. Convorbirea a avut loc cu aprobarea penitenciarului, susţine el.

La final, răspunzând întrebării unui judecător, el a spus că a înţeles perfect de ce a fost condamnat. Întrebarea, însă, a iritat-o pe apărătoarea sa.

Liviu Dragnea: Am înţeles perfect condamnarea

Judecător: Care e opinia dumneavoastră cu privire la sentinţă? Ce aţi înţeles din sentinţa dumneavoastră ?

Dragnea: Puteţi să fiţi mai explicit?

Judecător: Aţi înţeles ceva din condamnare?

Dragnea: Am înţeles perfect.

"Cum în cadrul unei proceduri de liberare condiţionată, judecătorul îl întreabă pe omul care este în detenţie cum a înțeles, ce a înțeles și ce părere are cu privire la condamnare. Domnul Dragnea a şi spus "am înțeles clar de ce am fost condamnat, mi-am văzut de treaba mea în cadrul detenţiei și cu asta basta".

Şansele (de a fi eliberat - n.r.) în mod normal sunt de sută la sută", a spus Flavia Teodosiu, avocatul lui Liviu Dragnea.

Tribunalul București a amânat miercuri pentru azi decizia finală. Exact acum doi ani, pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv şi închis.

Avocatul lui Dragnea a spus, miercuri, că sunt şanse de 100% ca fostul şef PSD să fie eliberat joi, însă vorbind despre cererea de strămutare a precizat că instanţa nu a admis solicitarea lor, dând o hotărâre "elegală și neîntemeiată".

"Instanța nu a admis cererea noastră, ne-a dat cuvântul pe fond. Eu am făcut toate apărările.

Instanța fondului a pronunțat, din punctul nostru de vedere, o hotărâre complet nelegală și neîntemeiată, pornind în primul rând de la dispozițiile Dreptului național, cât și de la dispozițiile Dreptului european", a spus avocatul Flavia Teodosiu, apărătorul lui Liviu Dragnea, miercuri, la Antena 3.

Dragnea a ispăşit doi din cei trei ani şi jumătate de închisoare

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, pe 27 mai 2019, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

Dragnea a lucrat ca mecanic la garajul auto al penitenciarului Rahova în care este încarcerat.

Liviu Dragnea este închis la penitenciarul Rahova, acolo unde își ispășește pedeapsa de trei ani jumătate primită în vara lui 2019, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Fostul şef al PSD Dragnea a ispăşit doi din cei trei ani şi jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal