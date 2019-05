Liviu Dragnea: Știu că ne-a certat Mircea Badea pentru gratuități. Nu ne vom opri aici!

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a promis joi seara la Antena 3 că studenții vor avea tarife reduse la jumătate pe cursele aeriene interne.



"Știu că ne-a certat Mircea Badea foarte mult pentru că am dat gratuitate studenților pe tren. Eu nu regret acest lucru și nu ne vom opri aici cu facilitățile. Este o șansă pe care le-o dăm. M-a întrebat o studentă în Dâmbovița de ce nu extindem această facilitate și pentru transportul aerian, măcar 50% pe cursele interne. Am vorbit și o vom face și p-asta! Are sens. Ajutăm astfel și companiile din România", a zis Liviu Dragnea la Antena 3 în emisiunea lui Mihai Gâdea.

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că este posibil ca şi elevii să beneficieze în viitor, de transport gratuit cu trenul, cum au în prezent studenţii.



Întrebat de ce elevii nu pot călători gratis cu trenul ca şi studenţii, ministrul Budăi a spus: "Nu avem nicio intenţie să scoatem subvenţiile pentru studenţi din calcul. Noi le-am dat, noi le vom păstra. Considerăm că studenţii circulă în acest moment, mult mai des decât elevii. Probabil, pe viitor ne vom gândi şi la extinderea acestei măsuri, dar acum suntem în această situaţie şi noi asigurăm că atât timp suntem la guvernare, nu avem de gând să o scoatem. Pe viitor ne putem gândi şi la extinderea acestei măsuri şi la elevi"



Prezent la aceeaşi conferinţă de presă, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a arătat că acest sector are foarte mult de câştigat prin faptul că studenţii merg mai des la mare, de când călătoresc gratis cu trenul.



"Ne ajută foarte mult din punct de vedere turistic, pentru că ştim, studenţii au un buget restrâns pentru vacanţe şi atunci această măsură chiar a venit în întâmpinarea lor. Sunt foarte mulţi studenţi care vin la mare profitând de acest drept şi călătorind cu trenul în mod gratuit. Deci, categoric, nu o să scoatem această măsură", a spus ministrul Bogdan Trif, lider al PSD Sibiu.