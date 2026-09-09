A tăiat curentul, a intrat peste o angajată şi a fugit cu 17.000 de lei. Jaf ca în filme la o sală de jocuri din Mureş

Mașină de poliție. Imagine de arhivă. Sursa foto: Antena 3 CNN

Jaf ca în filme la o sală de jocuri din judeţul Mureş, unde un tânăr de 29 de ani a tăiat curentul, a intrat peste o angajată şi a fugit cu 17.000 de lei. După foarte scurt timp, poliţiştii l-au identificat pe bărbat, au recuperat întreaga sumă şi l-au dus direct în arest.

Localnicii se declară şocaţi de situaţie, iar suspectul este cercetat acum pentru tâlhărie calificată.

Prejudiciul a fost recuperat

"Decât să meargă la lucru, mai bine fură... Bine că l-au prins. Asta contează", a spus o localnică.

"La scurt timp, în urma investigaţiilor efectuare de poliţişti, bărbatul în cauză a fost identificat, fiind vorba de un tânăr de 29 de ani, iar întregul prejudiciu a fost recuperat.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, iar ulterior, pe numele său, instanţa de judecată a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile", a transmis insp. pr. Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureş.