Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor

Era a treia oară când femeia susținea examenul auto. Foto: Getty Images

Caz halucinant la Ploieşti. O femeie care era la a treia încercare să ia permisul a lovit un instructor auto și două mașini când a ieșit din parcare, în timp ce pe scaunul din dreapta se afla chiar poliţistul examinator.

Femeia de 45 de ani, care era la a treia încercare de a obține permisul auto, abia urcase la volan. În dreapta ei se afla polițistul examinator.

Accidentul s-a produs la pornirea de pe loc. Mașina avea, se pare, roțile virate și femeia nu a observat acest lucru, așa că a accelerat și a intrat direct într-un instructor auto.

Bărbatul de 58 de ani a fost prins între autoturism și un alt vehicul. Cu picioarele strivite, a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Anchetatorii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Deocamdată nu au putut preciza dacă vizată va fi femeia aflată la volan, polițistul examinator sau amândoi.

„Din primele verificări a rezultat faptul că un autoturism, condus de către o femeie de 45 de ani, care se pregătea să plece de pe loc, în cadrul unei probe practice pentru obținerea permisului de conducere, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism parcat. În urma impactului, o persoană aflată în apropiere ar fi fost surprinsă între vehicule.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Toate persoanele implicate au fost testate cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ”, a anunțat IPJ Prahova.