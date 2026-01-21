Accident înfiorător pe A1, la Simeria. Un autoturism s-a zdrobit de un TIR pus perpendicular pe sensul de mers. O femeie a murit

<1 minut de citit Publicat la 08:59 21 Ian 2026 Modificat la 09:01 21 Ian 2026

Autoturismul s-a zdrobit de TIR-ul așezat perpendicular pe sensul de mers. Foto: ISU Hunedoara

Un accident rutier grav a avut loc miercuri dimineață pe autostrada A1, în județul Hunedoara, în zona orașului Simeria.

Primele cercetări efectuate de polițiști arată că o femeie în vârstă de 26 de ani, din județul Botoșani, aflată la volanul unui autoturism care circula pe direcția Deva–Sibiu, a intrat în coliziune cu un TIR.

Autovehiculul de mare tonaj care avea aceeași direcție de deplasare, se afla poziționat perpendicular pe sensul de mers, după ce ar fi lovit parapetul median al autostrăzii.

Coliziunea s-a produs în jurul orei 5:20.

În urma impactului violent, conducătoarea auto a decedat.

De asemenea, au fost răniți grav doi pasageri din autoturism: un bărbat în vârstă de 53 de ani, din județul Prahova, și o fetiță de 5 ani.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Traficul în zonă a fost afectat temporar, fiind dirijat de polițiști pe DN7, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului.