O persoană de 45 de ani a murit, iar alte cinci, între care şi un copil de 1 an şi 6 luni, au fost rănite, duminică seara, în urma unui accident de circulaţie care a avut loc pe DJ 701, la ieşirea din localitatea Gratia către Corbii Mari, informează IPJ Teleorman.



Potrivit sursei citate, minorul de 1 an şi 6 luni este inconştient, fiind transportat la un spital din Capitală. De asemenea, un elicopter SMURD a intervenit pentru transportarea unei alte persoane, de 15 ani, la o unitate medicală din Bucureşti.



„În timp ce o şoferiţă de 39 de ani se deplasa pe DJ 701 din direcţia Gratia spre limita judeţului Dâmboviţa, având alte preocupări în timpul mersului, a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se. Din accident au rezultat şase victime, cu vârste cuprinse între un an şi 46 de ani. O persoană de 45 de ani a decedat, trei persoane au fost transportate în Capitală, dintre care o persoană de 15 ani cu elicopterul SMURD, şi alte două persoane la unităţi medicale de pe raza judeţului Teleorman”, a anunţat IPJ Teleorman.



În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală.