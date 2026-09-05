Adio BMW. Justiția a decis să-i confiște unui român mașina de 177 CP, după ce a fost prins de trei ori la rând conducând fără permis

Șoferul fără permis a primit închisoare cu suspendare și i s-a confiscat mașina "în favoarea statului". Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Un individ care și-a condus BMW-ul Seria 5 fără permis și a fost prins de trei ori de polițiști în această situație suferă acum consecințele severe dispuse de Curții de Apel Cluj. Aceasta a decis definitiv, la finele lunii trecute, confiscarea mașinii de la acest tânăr, care avea 18 ani la momentul judecării cauzei la instanța de fond.

Fapte au fost comise în cursul anului 2025. Prima culpă a fost consemnată la 30 iulie 2025. Tânărul a condus autoturismul pe o distanță de câțiva kilometri, iar în mașină se aflau alte patru persoane, menționează publicația Ziarul clujean.

După doar câteva zile, pe 2 august 2025, el a fost prins din nou de polițiști în timp ce se deplasa pe DN 17. Conform constatărilor oamenilor legii, șoferul fără permis a traversat mai multe localități din județul Bistrița-Năsăud, parcurgând aproximativ 100 de kilometri. În autoturism se aflau doi pasageri, iar deplasarea ilegală ar fi fost făcută în scop recreativ.

Prins de trei ori fără permis, în aceeași mașină, a încercat ultima dată să scape cu fuga de polițiști

Al treilea episod a fost cel mai grav. Pe 8 noiembrie 2025, tânărul a fost depistat de un echipaj de poliție rutieră pe DJ 151, în localitatea Sigmir. Polițiștii știau deja că nu deține permis și că era cercetat pentru fapte similare.

Când agenții i-au făcut semn să se oprească, tânărul a accelerat. A urmat o urmărire de aproximativ doi kilometri în care acesta a efectuat depășiri în viteză peste marcajul continuu, punându-i în pericol ceilalți participanți la trafic.

În cele din urmă, a părăsit drumul principal, a intrat pe un drum neasfaltat, a oprit BMW-ul, după care a fugit pe jos. A fost prins, în cele din urmă, iar polițiștii au adăugat circumstanțe agravante la "palmaresul" tânărului: autoturismul avea ITP-ul expirat și nu beneficia de o poliță RCA valabilă.

BMW-ul a fost confiscat "în favoarea statului"

Judecătoria Bistrița l-a condamnat inițial la o pedeapsă de 1 an, 8 luni și 20 de zile de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de trei ani.

Parchetul a atacat hotărârea, iar Curtea de Apel Cluj a admis apelul. Instanța a recalculat și pedeapsa, care a fost majorată la 1 an, 9 luni și 10 zile de închisoare, tot cu executare suspendată, sub supraveghere.

Totodată, Curtea a dispus confiscarea, în favoarea statului, a autoturismului BMW, echipat cu un motor diesel de 2,5 litri, șase cilindri și 177 de cai putere.