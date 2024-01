Afacerea cu care un român a dat lovitura în țara noastră, după ce s-a întors din străinătate

Un român a dat lovitura în România, cu o idee de afacere, după ce s-a întors acasă din străinătate. Bărbatul a lucrat 20 de ani peste hotare.

Eusebiu Ghilan este românul care a dat lovitura în țara lui, după ce a petrecut 20 de ani în Italia, Germania și Austria lucrând în mai multe domenii.

El și-a transformat viața prin înființarea unei afaceri prospere la întoarcerea în țară. Eusebiu este inginer electrician în Iași, însă, cât timp a lucrat peste hotare a fost inclusiv DJ la un radio din Torino și director de comunicare la Asociația Română Flacăra din Torino.

"Greu cu munca în Italia. DJ de radio am fost, la Asociaţia Română Flacăra din Torino am fost director de comunicare, am fost de toate, doar ca electrician nu am găsit de lucru. În 2006, mi-am luat o maşină din Germania şi aşa am cunoscut un tip care avea firmă de instalaţii electrice, dar n-avea decât doi angajaţi pe atunci.

Aveam program fix, salariul – salariu, totul ca la carte. Asigurări, carduri, totul tot, cum fac nemţii. Pot spune că am fost băiat norocos la faza asta”, își începe povestea bărbatul, a spus Eugen pentru presa locală din Iași.

Datorită dorului său de casă, s-a întors în România unde și-a dat seama că poate să își înceapă propria afacere. Astfel, întors în țară, Eusebiu a înființat o echipă pentru a se ocupa de instalațiile electrice, dar a fost dezamăgit de lipsa de profesionalism a angajaților.

Nemulțumit de atitudinea lor, s-a reorientat rapid către instalarea de panouri fotovoltaice și a găsit un mare succes în acest domeniu. El a văzut în Programul Casa Verde o oportunitate excelentă de a-și dezvolta afacerea și de a promova energia verde în țara sa. Eusebiu Ghilan a reușit să obțină un profit semnificativ într-un interval de timp relativ scurt, potrivit ziaruldeiasi.ro.