Alertă în Maramureș. Un deținut evadat de pe un șantier e de negăsit de 48 de ore. Este căutat de sute de polițiști, inclusiv cu drone

Alertă în Maramureș. Un deținut evadat de pe un șantier e de negăsit de 48 de ore. Este căutat de sute de polițiști, inclusiv cu drone FOTO: Colaj Antena 3 CNN

Un deținut periculos din Maramureş care a evadat în timp ce lucra pe un şantier este căutat de 48 de ore, inclusiv cu drone cu termoviziune în zonele de graniță. Bărbatul ar fi ameninţat că vrea să îşi ucidă concubina, iar femeia este acum sub paza autortităţilor.

Sunt aproape două zile de când sute de polițiști, jandarmi și angajați ai penitenciarului îl caută pe Dorel Dorin Moldovan, deținutul de 28 de ani care a evadat de la un punct de lucru exterior din Baia Mare.

Peste 400 de oameni au fost mobilizați în operațiunea de căutare. Au fost instituite filtre la ieșirile din municipiu, iar echipele au verificat inclusiv zonele în care bărbatul s-ar putea ascunde și locuința unei rude.

În sprijinul operațiunii au fost aduse și două drone ale Poliției de Frontieră, dotate cu sisteme de termoviziune.

Autoritățile verifică și zonele din apropierea frontierei, în condițiile în care există suspiciunea că bărbatul ar putea încerca să părăsească țara.

În ultimele ore, populația a fost avertizată prin două mesaje RO-Alert să fie atentă și să nu se apropie de bărbat dacă acesta este observat.

Căutările sunt cu atât mai intense cu cât colegii de cameră ai deținutului le-ar fi spus anchetatorilor că acesta ar fi afirmat că intenționează să ajungă acasă pentru a-și ucide partenera. Femeia este în prezent păzită de un echipaj de poliție, pentru a preveni un eventual atac.

Concubina evadatului: "I-aș transmite să se prezinte la politie. Nu mi-e frică de el în niciun caz. Așa au zvonit colegii lui din cameră că a zis că ar fi povestit cu ei, dar nu e adevărat, pe mine nu m-a amenințat niciodată."

Moldovan Dorel Dorin executa o pedeapsă pentru furt calificat. Autoritățile le cer oamenilor care îl observă să nu încerce să îl oprească sau să îl abordeze, ci să sune imediat la 112.