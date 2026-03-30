Alertă în Mureş: Două fetiţe, în vârstă de 4 şi 5 ani, au dispărut şi au fost căutate cu o dronă cu termoviziune şi câini de urmă

Melisa-Ariana Forgaci, în vârstă de 4 ani, şi Rebeca-Alexandra Buta, de 5 ani. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN.

Este alertă la Târnăveni, în județul Mureș, după ce două fetițe, în vârstă de 4 și 5 ani, au dispărut de aproape 20 de ore. Copilele au plecat din curtea casei și nu s-au mai întors şi au fost căutate de sute de localnici, zeci de polițiști, jandarmi, salvamontiți. Înainte să dispară micuţele, câţiva vecini au văzut o maşină înmatriculată în Bulgaria şi bănuiesc că au fost răpite.

La momentul dispariţiei, Melisa-Ariana Forgaci, care are 4 ani, purta o bluză roșie cu mâneci lungi și imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului și o pereche de colanți roz. Prietena ei mai mare cu un an, Rebeca-Alexandra Buta era îmbrăcată cu o rochiță roşie, o bluză albă cu puncte negre și o perche de ștrampi albi cu model de culoare neagră.

La scurt timp după ce s-a dat alarma în localitate, în zonă au fost aduși inclusiv câini de urmă și o dronă cu termoviziune, iar căutările continuă în condiții dificile, pe ploaie și temperaturi scăzute. Dacă aveți date relevante care pot conduce la găsirea celor două copile, vă rugăm să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție sau să apelați numărul unic de urgență 112.

Unul dintre localnici i-a povestit unui poliţist ce a aflat de la un alt localnic: "Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul, a spus (n.r.: un vecin) că atunci când a ieşit afară, copilele nu mai erau acolo. Şi de ce nu se verifică maşina aceea?".

"M-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca, vă dați seama, ca bunică, am venit imediat. Am căutat-o peste dealuri până acuma, unde s-o mai caut? Unde să mă mai duc? Ce să fac? O luat-o cineva forțat pe copilă, nu se poate așa ceva. Trebuie să o găsim neapărat", a declarat bunica Rebecăi Buta, care are cinci ani.

În timpul căutărilor s-au găsit nişte găleţi pe care le-ar fi folosit Melisa şi Rebeca.

"Am auzit că s-au pierdut fetele astea, am ieșit să le căutăm și noi, n-am dat nicio urmă. A fost toată lumea de aici din localitate asta, nu le-am găsit", a spus o vecină.

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, Melisa-Ariana Forgaci şi Rebeca-Alexandra Buta au plecat din curtea casei unde locuiesc duminică, în jurul orei 14:00, şi nu au mai revenit.

"În jur de ora 16:00, au anunțat că fetele au dispărut și nu mai sunt de găsit. De atunci, s-a mobilizat poliția, Jandarmeria, Inspectoratul Situațiilor de Urgență, Poliția locală, absolut toate forțele, aproximativ 80 de cadre, plus undeva la 200 de voluntari de le-au căutat pe fetițe pe toată zona. De asemenea, se verifică camerele de supraveghere de la Poliția Locală, peste 140 de camere", a precizat Sorin Megheșan, primarul municipiului Târnăveni.

Autorităţile au trimis şi mesaje RO-ALERT cu semnalmentele fetiţelor.

"La data de 29 martie, în jurul orei 17:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târnăveni au fost sesizaţi cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 14:00, minorele Buta Rebeca-Alexandra, de 5 ani, şi Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani, au plecat din curtea adresei de domiciliu, aflat în municipiul Târnăveni, fără a mai reveni.

Minora Buta Rebeca-Alexandra are o înălţime de aproximativ 87 de cm, părul negru, creţ, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiţă de culoare albă în partea superioară şi roşie în partea inferioară, o pereche de ştrampi albi şi şlapi de culoare roz.

Minora Forgaci Melisa-Ariana are o înălţime de aproximativ 65 cm, părul negru, prins în două codiţe, avea o suzetă de culoare roz cu alb. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roşie si o pereche de colanţi roz deschis, şlapi de culoare albastră", au precizat reprezentanţii din cadrul IPJ Mureş.