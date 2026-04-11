Alertă sanitară înainte de Paşte: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella la Vaslui

Autorităţile continuă cercetările în acest caz care scoate la iveală vulnerabilităţi grave în sistem.

A fost alertă sanitară înainte de Paşte. La Vaslui, 1,5 milioane de ouă au fost contaminate cu Salmonella. Autorităţile au intervenit urgent şi le-au retras de la raft. Ouăle infestate provin de la firma lui afaceristului Fănel Bogoş.

Ouăle contaminate cu Salmonella provin de la fermele deţinute de omul de afaceri Fănel Bogoş, situate în judeţul Galaţi. Iar analizele de laborator au scos la iveală această situaţie gravă: toate aproximativ 60.000 de găini din două exploataţii sunt infectate cu această bacterie extrem de periculoasă.

Cu toate acestea, întreaga producţie a fost transportată către o staţie de sortare din Vaslui, care aparţine aceluiaşi afacerist, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind respectarea normelor de siguranţă alimentară şi funcţionarea controalelor pe lanţul de distribuţie.

Inspectorii sanitar-veterinari (ANSVSA) au intervenit la timp şi au decis sechestrarea întregii cantităţi de ouă, evitând astfel ca aceasta să ajungă pe piaţă şi, implicit, în consum.

În prezent, autorităţile continuă cercetările în acest caz care scoate la iveală vulnerabilităţi grave în sistem. Se fac şi verificări pentru a se stabili cum a fost posibil ca produse provenite din ferme infectate să fie colectate şi transportate, dar şi cine se face responsabil.