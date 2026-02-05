Alfred Simonis anunță că vila de protocol a lui Ceaușescu va reintra în patrimoniul judeţului: „Va fi un hub cultural-artistic”

Odată refăcută, vila va deservi un centru cultural sau un hub cultural-artistic / sursă foto: facebook- Alfred Simonis

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a declarat, joi, că fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceauşescu, din zona centrală a municipiului Timişoara, va reintra în patrimoniul judeţului, prin exproprierea omului de afaceri Ovidiu Tender şi dizolvarea SC Intercenter, prin care administraţia judeţeană s-a asociat cu acesta, în urmă cu peste 20 de ani, potrivit Agerpres.

Prin această asociere, care avea doar acest obiect comun, vila lui Ceauşescu, omul de afaceri deţinea 55% din acţiuni, iar CJ Timiş doar 45%, ceea ce nu a permis niciodată administraţiei judeţene să o valorifice sau să facă investiţii.

Odată refăcută, vila va deservi un centru cultural sau un hub cultural-artistic.

„Este un moment important pentru judeţ şi un demers pe care l-am început încă din prima zi a mea de mandat, iar azi se încheie prima etapă. Azi îndreptăm o mare eroare a judeţului Timiş făcută în urmă cu peste două decenii: un contract păgubos făcut pentru locuitorii acestui judeţ. (...) Azi readucem în patrimoniul judeţului o clădire emblematică, 'Vila Internaţional' - casa lui Ceauşescu.

A fost dată lui Ovidiu Teneder printr-o asociere păguboasă pentru judeţul Timiş, printr-o asociere într-o societate comercială Intercenter, prin care Consiliul Judeţean rămânea cu 45% din acţiuni, iar omul de afaceri Ovidiu Tender cu 55% din acţiuni.

Practic, CJ, deşi era coproprietar, nu avea niciun fel de pârghie de control pe derularea investiţiilor ulterioare şi pe tot ce însemna implementarea unui proiect, acolo, care să aducă această clădire emblematică pentru acest judeţ, la strălucirea pe care putea să o aibă în zona centrală a oraşului”, a explicat Alfred Simonis, într-o declaraţie de presă.

„Simonis: „În ultimele luni, mai multe clanuri din Timişoara au încercat cumpărarea vilei”

Simonis a subliniat că în şedinţa de plen a CJ de joi va fi aprobată exproprierea vilei de patrimoniu naţional din proprietatea omului de afaceri şi a companiilor sale şi reintrarea ei în circuitul şi patrimoniul judeţului Timiş.

În paralel, CJ Timiş are un proiect de hotărâre privind dizolvarea SC Intercenter, pe de-o parte preluând în patrimoniu singurul imobil pe care CJ îl are în comun cu acea societate, iar pe de altă parte, se iau măsurile de prevenire a fraudării banilor care vor reveni despăgubirilor.

„Încercăm să preîntâmpinăm scurgerea banilor pe care îi vom plăti pentru despăgubire şi de recuperarea a 45% din ei, atâta cât ar trebui să revină Consiliului Judeţean, partea noastră de coacţionari. Din cei aproximativ 500.000 de euro cât vom plăti despăgubire, aproximativ 225.000 de euro ar trebui să revină Consiliului Judeţean, proprietarul celor 45% din sumă.

Pentru a preîntâmpina şi a evita scurgerea acestor bani, prin sifonarea lor, cerem dizolvarea SC Intercenter, nominalizarea unui lichidator judecătoresc, pentru a ne asigura că banii vor fi recuperaţi de CJ Timiş. Vreau să trag un semnal de alarmă, să-i avertizez pe ceilalţi acţionari, administratorii, membrii Consiliului de Administraţie, la adresa tuturor celor implicaţi în această societate, să fie foarte atenţi cu modul în care le va fi solicitat să cheltuiască acei bani.

Vom face plângere penală şi vom urmări până la recuperarea banilor şi până la răspunderea penală pe fiecare dintre cei care vor face orice pas, cât de mic, pentru a frauda banii care trebuie să revină CJ Timiş”, a afirmat Alfred Simonis.

Preşedintele CJ Timiş a mai punctat că, în ultimele luni, „mai multe clanuri de romi din Timişoara” au încercat cumpărarea vilei.

„Vreau să spun foarte clar, din nou: perioada în care şmecherii, oamenii de afaceri, vizionarii, cei care credeau că fac ce vor în acest judeţ, a apus. Indiferent de numele persoanei, al companiei, română sau străină, trebuie să înţeleagă că oamenii şi patrimoniul acestui judeţ trebuie respectaţi, iar patrimoniul trebuie apărat de fiecare.

Finalizăm şi scoatem la licitaţie proiectul cât mai curând, sper ca anul acesta va fi gata şi să refacem clădirea, la standarde actuale, în prima fază, pe structura existentă, apoi clădirea va deservi un centru cultural, un hub cultural-artistic al municipiului şi al judeţului. Ulterior, dacă va fi relevat printr-un studiu de fezabilitate, nevoia de a extinde această clădire, în colaborare cu Primăria, cu Direcţia pentru Cultură şi cu ceilalţi actori culturali, vom lua şi acea decizie”, a încheiat Alfred Simonis.

Situată în centrul oraşului, cu deschiderea teraselor în brădetul din Parcul Copiilor, clădirea, aflată în ruină este vecină, azi, cu vilele romilor reveniţi din Franţa şi Germania.

Cartea de vizită a locaţiei nu este de neglijat, după Revoluţie, la vilă trecând, pe rând, personalităţi marcante din ţară şi străinătate, printre care şi cosmonautul Charles Duke, membru al echipajului misiunii Apollo 16, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, Theodor Meleşcanu, Adrian Năstase, Mugur Isărescu, Adrian Severin, fostul comisar european pentru integrare, Gunter Verheugen, şeful Statului German, Johannes Rau, foşti ambasadori ai SUA, Austriei, Italiei, Franţei, Chinei, Nigeriei.

În momentul în care Grupul Imobiliar Tender (GIT) a devenit majoritar în acţiuni la fosta vilă a lui Ceauşescu, Dan Manolache, directorul GIT, declara, pentru Agerpres, că vor demara lucrări ample de transformare a localului în primul hotel de cinci stele din oraş, o investiţie de câteva milioane de euro.

Privatizarea Hotelului Internaţional a avut loc fără licitaţie, prin încredinţare directă, în perioada în care administraţia timişeană era condusă de Dan Ioan Şipoş, iar prin contract Tender se obliga să investească 60 de miliarde de lei vechi în trei ani. Între timp, companiile Tender au realizat doar reparaţii minore, iar acum toată tencuiala de pe faţade este distrusă.