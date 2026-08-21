Alimentarea cu gaze a fost oprită la un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, după un incident la instalația imobilului

1 minut de citit Publicat la 11:12 21 Aug 2026 Modificat la 11:12 21 Aug 2026

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Aproape 180 de clienți casnici au rămas vineri fără gaze naturale, temporar, după ce alimentarea a fost oprită la un bloc din Sectorul 3 al Bucureștiului. Măsura a fost luată în urma unui incident produs la instalația de utilizare a imobilului, anunță Distrigaz Sud Rețele, scrie Agerpres.

Este vorba despre 179 de consumatori afectați, potrivit companiei. Blocul se află pe strada Theodor Pallady nr. 66A, bloc 7, scara 1.

Distrigaz Sud Rețele explică, într-un comunicat, în ce împrejurări a fost nevoită să oprească gazele.

„În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menţionată, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale în data de 21 august 2026, începând cu ora 01:16”, se precizează în documentul citat.

Întreruperea rămâne în vigoare până când o firmă autorizată ANRE va remedia defecțiunile instalației. Compania precizează că, potrivit legislației, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu intră în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Pentru ca alimentarea să fie reluată, clienții trebuie să îndeplinească, potrivit reglementărilor ANRE, câteva condiții: să contracteze un operator economic autorizat ANRE care să remedieze defectele și să efectueze revizia tehnică a instalației, iar apoi să transmită companiei documentele justificative întocmite de acesta.

Distrigaz Sud Rețele are 2,3 milioane de clienți și aproximativ 3.000 de angajați, operând o rețea de distribuție a gazelor naturale de circa 24.483 de kilometri. Compania acoperă 1.398 de localități din 20 de județe aflate în sudul și centrul țării.