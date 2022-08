Un ambulanțier din Sibiu a sărit în flăcări pentru pacient, la un incendiu în Cisnădie: "A fost o reacție normală, adrenalina de moment"

Astpzi, în urma unui apel la 112, dispeceratul unic a trimis de urgență un echipaj de tip B, de la SAJ Cisnădie, în localitate, la un incendiu care se manifesta la o casă.

În momentul sosirii, echipajul SAJ a fost informat de o femeie care se autoevacuase din imobil că tatăl ei este încă în casă. În acel moment, ambulanțierul a spart un geam și dând dovadă de curaj și stăpânire de sine a întrat în imobilul aflat in flăcări și a evacuat bărbatul în stare de inconștiență, pe brațe, fiind ajutat de un vecin și o colegă de lucru, Mirela Toader-Seciu.

"Incendii de o asemenea anvergură nu am avut niciodată. Când am ajuns acolo era fata victimei în stradă, plângea, striga la noi să o ajutăm pentru că tatăl ei era înăuntru, era într-o cameră în spatele clădirii în curte, la parter. I-am văzut piciorul prin geam. Era un fum dens, negru. Am forțat geamul, l-am luat în brațe, și am reușit să-l scot pe pervaz. M-a ajutat colega mea și mai era un vecin acolo care m-a ajutat și am reușit să ies și eu la timp", a declarat bărbatul pentru Turnul Sfatului.

Victima în vârstă de 55 ani aflată în stare de inconștiență a fost preluată de către un echipaj Smurd C1 și transportat intubat la UPU Sibiu. După ce a scos victima din casă, geamurile clădirii au explodat.

"A fost o reacție normală, adrenalina de moment. A fost una dintre cele mai intense intervenții, colega mea m-a ajutat enorm, am făcut o echipă bună. Acum am plecat direct la Păltiniș, la un copil traumatizat critic, căzut cu bicicleta", a mai spus Emil pentru sursa citată.