ANAF a confiscat 18 kilograme de aur de la o casă de amanet din Timișoara

D.C.
<1 minut de citit Publicat la 15:59 07 Mai 2026 Modificat la 15:59 07 Mai 2026 Adaugă-ne ca sursă preferată pe Google
FOTO: Getty Images

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat o cantitate de 17,92 kilograme de aur deţinută ilicit la o casă de amanet din Timişoara, în valoare de peste 9 milioane lei, a anunţat joi ANAF.

Aurul sub formă de bijuterii, ceasuri, monede şi părţi de bijuterii provenea din contracte de amanet pe care societatea nu le-a înregistrat, în conformitate cu prevederile legale, în evidenţele specifice ale societăţii controlate.

"Pentru deţinerea ilegală a produselor din aur au fost aplicate sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, respectiv amenda contravenţională şi confiscarea cantităţii de 17,92 kilograme de aur, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România", se precizează într-un comunicat al Fiscului.

În acest an, în cadrul acţiunilor de control antifraudă efectuate în domeniul comerţului cu metale preţioase, au fost confiscate peste 70 kg de aur şi suma de 6 milioane de lei, reprezentând venituri ilicite.

ANAF urmăreşte asigurarea unei corecte conformări fiscale a operatorilor economici şi promovează principiul echităţii fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenţei loiale şi al respectării obligaţiilor faţă de bugetul de stat, se menţionează în comunicat. 

Etichete: ANAF casa amanet aur

