ANAF a confiscat 18 kilograme de aur de la o casă de amanet din Timișoara

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat o cantitate de 17,92 kilograme de aur deţinută ilicit la o casă de amanet din Timişoara, în valoare de peste 9 milioane lei, a anunţat joi ANAF.

Aurul sub formă de bijuterii, ceasuri, monede şi părţi de bijuterii provenea din contracte de amanet pe care societatea nu le-a înregistrat, în conformitate cu prevederile legale, în evidenţele specifice ale societăţii controlate.

"Pentru deţinerea ilegală a produselor din aur au fost aplicate sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, respectiv amenda contravenţională şi confiscarea cantităţii de 17,92 kilograme de aur, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România", se precizează într-un comunicat al Fiscului.

În acest an, în cadrul acţiunilor de control antifraudă efectuate în domeniul comerţului cu metale preţioase, au fost confiscate peste 70 kg de aur şi suma de 6 milioane de lei, reprezentând venituri ilicite.

ANAF urmăreşte asigurarea unei corecte conformări fiscale a operatorilor economici şi promovează principiul echităţii fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenţei loiale şi al respectării obligaţiilor faţă de bugetul de stat, se menţionează în comunicat.