ANAF a descoperit ordine de plată false la o firmă din Craiova, la tranzacții cu peste 800 de tone de motorină

ANAF a descoperit ordine de plată false la o firmă din Craiova, la tranzacții cu peste 800 de tone de motorină FOTO: Hepta

Inspectorii ANAF au identificat nereguli grave la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

Firma vizată de controale nu a plătit niciodată suma de peste 1 milion de lei, iar o sumã distinctã de peste 1 milion de lei a fost restituitã nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile, potrivit ANAF. Astfel, inspectorii au dispus de urgențǎ demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova, potrivit Agerpres.

În perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudã Fiscalã (DGAF) au descoperit cã o societate din Craiova a vândut 804 tone de motorinã, pentru care trebuia sã achite înaintea efectuãrii livrãrii produselor suma de 2,2 milioane de lei.

Combustibilul provenea din antrepozitul fiscal al unei firme, unde accizele erau suspendate până la momentul ieşirii din regimul suspensiv de la plata accizelor.

Pentru a scoate motorina, societatea vizată de inspectorii ANAF a prezentat un număr de 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor.

În urma unui control efectuat de Antifraudă s-a descoperit că sumele respective nu apar ca fiind plătite în conturile de accize ale Trezoreriei. Mai mult, din verificările efectuate la activitatea de Trezorerie a municipiului Craiova a rezultat că doar 17 dintre cele 26 de ordine de plată (în valoare de 1,15 milioane lei) au fost procesate.

Aceste sume au fost restituite societăţii în termen de 3-5 zile, pe motiv că societatea nu avea declarate obligaţii fiscale de plată pentru accize.

Potrivit ANAF, cazul evidenţiază nu doar o posibilă fraudă în domeniul comerţului cu carburanţi, ci şi vulnerabilităţi în sistemul de verificare al Trezoreriei

Practic, Trezoreria a returnat banii fără să verifice dacă aceştia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasă din regim suspensiv, ceea ce ridică semne de întrebare privind lipsa unui mecanism de verificare între Trezorerie şi autorităţile fiscale. Cu privire la acest aspect, ANAF a dispus de urgenţă demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova.

Restul de 9 ordine de plată, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regăsesc deloc în evidenţele Trezoreriei, existând suspiciuni că aceste documente au fost falsificate şi prezentate doar pentru a crea aparenţa că accizele au fost plătite.

Ca urmare a controalelor efectuate, DGAF a stabilit pentru societate obligaţii fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei reprezentând accize, TVA, impozit pe profit precum şi alte obligaţii fiscale datorate bugetului de stat. Totodată, ANAF a dispus de urgenţă sesizarea autorităţilor de urmărire penală pentru posibile fapte de fals şi evaziune fiscală.









