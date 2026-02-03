Anchetă după tragedia de la Sibiu. Părinții fraților care au murit după ce au căzut în pârâu au mai pierdut doi copii acum câțiva ani

Poliţia și Protecţia Copilului fac anchetă după moartea celor doi fraţi din Sibiu care au căzut într-un pârâu. Părinţii băiatului de 9 ani şi fetiţei de 6 ani se aflau în curte, în timp ce minorii se jucau pe apa îngheţată alături de alţi copii. Gheaţa a cedat însă sub greutatea lor. Părinţii au mai pierdut în trecut alţi doi copii din cauza pneumoniei.



Fata a fost scoasă din apă de unchiul ei, însă a murit la scurt timp, iar ulterior scafandrii ISU au recuperat cadavrul băiatului.

Magâţ Maria, mama copiilor: "A ieșit afară la poartă, s-a jucat cu toți copiii, nu mai știu nimic și i-am zis: mami, până vă jucați voi afară, tai lemne și le bag în casă să pot să vă fac mâncare".

Andrei Alexandrescu, reprezentant ISU: "Minora a fost găsit în stop cardio-respirator, i-au fot aplicate manevre de resuscitare, nu a răspuns, medicul prezent la fața locului a fot nevoit să declare decesull. Pompierii scafandari au găsit băiatul, din păcate și el a fost declarat decedat."

Reprezentanţii IPJ Sibiu aufost sesizaţi luni, în jurul orei 16:25, despre faptul că cei doi copii au căzut în apă.