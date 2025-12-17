Anchetă la o grădiniţă din Drobeta-Turnu Severin: Mai mulţi copii au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după serbare

Cei de la DSP şi DSVSA Mehedinţi au deschis o anchetă în acest caz. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Este anchetă la o grădiniţă din Drobeta-Turnu Severin. Mai mulţi copii au ajuns de la serbare direct la spital cu toxiinfecţie alimentară. Cei mici au acuzat stări de rău la scurt timp după ce au mâncat din preparatele livrate de firma de catering cu cu care unitatea de învățământ colaborează.

Cazul de toxiinfecţie alimentară a avut loc la Grădiniţa nr. 7 din Drobeta-Turnu Severin. Mai mulţi preşcolari au început să se simtă rău, după ce au servit mâncarea gătită adusă de o firmă de catering cu care unitatea de învățământ are contract. Câţiva părinţi au mărturisit că unii dintre copii au avut stări de greață încă din timpul serbării.

"Am crezut că-i trece... iar a vomitat, iar a vomitat, i-am dat tratament şi a trebuit să venim la urgenţă, vomită de cinci ore", a declarat tatăl unui copil pentru Antena 3 CNN, iar un alt bărbat a spus: "Copilul a început să spună că-l doare burta; în jur de ora 10:00, a vomitat prima dată şi, de atunci, se liniştea 10 - 15 minute şi iar începea să plângă, îl durea burta, vomita". Opt dintre preşcolari au ajuns la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin.

"Părinţii povestesc că simptomele celor mici sunt de greaţă şi vărsături. Vorbim de opt copii care au ajuns la Camera de Gardă a Spitalului, însă, şi alţi preşcolari prezintă aceleaşi simptome, dar cu forme mai uşoare", a spus Gabriela Mladin, corespondent Antena 3 CNN.

Trei dintre copiii care au ajuns la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin au fost duşi la Secţia de Infecţioase pentru controale amănunţite.

"Vărsături, greţuri, reacţii alergice. Din spusele mamei, au consumat mâncare gătită în altă locaţie şi se pare că sunt mai mulţi copii", a declarat Horia Ene, medic Serviciul de Ambulanță Județean Mehedinți

La Grădiniţa nr. 7 din Drobeta-Turnu Severin au mers oficiali de la Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, dar şi de la Direcția Sanitar Veterinară Mehedinţi pentru a preleva mai multe probe.

După ce vor ieşi rezultatele analizelor se poate stabili dacă mâncarea consumată de copii este cea care a dus la această situaţie.