Ancuța din „Doamna mea, Domnul meu”, sub control judiciar. Ar fi vândut creme cu mercur luate din farmacii: O clientă a ajuns la spital

O femeie de 42 de ani din Bistriţa-Năsăud a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după percheziții desfășurate în cadrul operațiunii JUPITER. Aceasta ar fi cumpărat din farmacii creme cu mercur, pe care le-a vândut apoi sub sigla proprie, iar una dintre cliente a ajuns în stare gravă la spital, potrivit informaţiilor transmise marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Surse judiciare au declarat pentru Antena 3 CNN că suspecta este Ancuța Cârcu, o afaceristă cunoscută pe plan local, devenită celebră și pe internet, cu filmulețele „Doamna mea, Domnul meu” care au strâns sute de mii de vizualizări.

Cine este Ancuța Cârcu și cum a devenit cunoscută

Ancuța Cârcu, în vârstă de 42 de ani, este o afaceristă din Bistrița-Năsăud care a devenit cunoscută pe internet prin videoclipurile sale intitulate „Doamna mea, Domnul meu”.

În aceste clipuri, ea promovează diferite produse și servicii, de la ochelari de firmă, până la sicrie sau cruci, folosind un limbaj colorat și amuzant care i-a atras sute de mii de vizualizări pe YouTube.

Odată ajunsă populară pe internet, aceasta a început să câștige vizibilitate și pe plan local, fiind recunoscută și chiar plătită pentru felul în care combina promovarea comercială cu momente amuzante de viață de zi cu zi.

Premiată ca antreprenor de succes

Anul trecut, Ancuța Cârcu a fost premiată la Topul Firmelor, un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud pentru a recompensa performanțele în afaceri. Firma ei, By Toni-C Richardson SRL, a ocupat locul II, fiind recunoscută pentru performanțele comerciale și pentru cifra de afaceri raportată, potrivit Bistrițeanul.ro.

SRL-ul, înregistrat în 2022, are ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul și vinde o gamă largă de produse, de la creme și haine până la vibratoare, promovând și alte afaceri pe rețelele sociale, printre care și firme de pompe funebre, magazine de optică medicală sau saloane de evenimente.

Firma raportase pentru 2023 o cifră de afaceri de 1,1 milioane de lei și un profit net de peste 180.000 de lei, iar în primul an de activitate, afacerea realizase deja peste jumătate de milion de lei în venituri. Această recunoaștere a venit în contextul în care Cârcu și-a reconstruit viața după mai multe probleme cu justiția.

Dosarul cu cremele cu mercur

Ancuța Cârcu a ajuns recent în atenția autorităților după ce o clientă, în vârstă de 40 de ani, a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița cu alergii faciale și semne de insuficiență hepatică. Analizele au confirmat intoxicația cu clorură de mercur amoniacală, substanță toxică prezentă în cremele comercializate de Cârcu. Pacienta a fost ulterior transferată la Secția de toxicologie a unui spital din București, în stare ameliorată, după ce a primit tratament de specialitate.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat cinci percheziții la domiciliile și sediile firmelor implicate, ridicând recipiente cu substanță toxică, documente contabile și telefoane mobile.

Din investigații a reieșit că, în 2024, Cârcu ar fi achiziționat creme din farmacii, pe care le-ar fi reambalat și vândut sub propria marcă, fără a avea drept legal de a comercializa astfel de produse farmaceutice. Această activitate a condus la dosar penal pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de produse, trafic de substanțe toxice și vătămare corporală.

A fost trimisă în judecată într-un dosar de proxenetism

În trecut, Ancuța Cârcu a fost implicată într-un dosar de proxenetism, în care a fost trimisă în judecată împreună cu mama sa, de către DIICOT, și apoi arestată în martie 2021. Ea a fost acuzată, la acel moment, că, alături de alți trei bărbați, ar fi înlesnit practicarea prostituției de către două tinere în clubul moștenit de la fratele ei.

„Am aflat cu stupoare că după-masa asta a fost admisă propunerea de arestare făcută pe numele meu. Nu credeam, sincer, că în statul de drept “România” cineva mai poate fi privat de libertate fără nicio probă. Sper că în raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciară și pur și simplu am fost tratată la pachet cu ceilalți inculpați, fiind cu toții arestați fără nicio diferenta”, a recționat atunci Ancuța Cârcu. pe Facebook.

„Consider că sunt nevinovată. Avocatul meu a spus că va face recurs și mi-a promis că într-o săptămână o să ies. Mă duc să îmi strâng copilul în brațe, să îmi fac valiza și să îndeplinesc aceste lucruri care vin”, a mai afirmat ea.

După eliberare, ea a petrecut mai mulți ani în Spania, înainte de a reveni în România și a se apuca de noile afaceri.

Operațiunea JUPITER – ce este și ce vizează

Perchezițiile care au vizat-o pe Cârcu fac parte din Operațiunea JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Operațiunea urmărește investigarea rețelelor implicate în evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, trafic de substanțe toxice și vătămare corporală.

