La 19 ani, Andreea s-a trezit miraculos din comă, după 23 zile. Acum, a mers să le mulțumească medicilor din Iași care au salvat-o

? MIRACOL! Și-a revenit din comă, iar astăzi este studentă la medicină A primit o a doua șansă la viață, iar speranțele au venit după eforturile echipelor medicale ale Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. După o lungă suferință, Andreea a reușit să își revină miraculos, iar astăzi să ajungă în secția de ATI a spitalului pe propriile picioare și să fie ea cea care îi încurajează pe cei în stare gravă, să lupte. ? Andreea IORDĂCHESCU, fost pacient, studentă anul III Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași: “Nu conștentizam nimic. Vreau să vă mulțumesc că ați luptat pentru că acum sunt în viață și datorită vouă studiez la medicină și am să vin aici să lupt alături de voi.” ? Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași: “Andreea este propria ei minune. A venit în spital cu un traumatism cranio-cerebral grav, a stat în comă o lungă perioadă de timp, iar datorită dorinței ei de a trăi, dorința ei de a face facultate și de a-și vedea părinții a rămas în viață. A fost într-un moment critic. Efortul a fost mare, în primul rând din partea ei, a fost mare și din punct de vedere al echipei medicale pentru că au fost implicate toate resursele pentru a-i da cele mai mari șanse de supraviețuire. Iar faptul că astăzi este studentă în anul trei și și-a reulat cursurile este cea mai mare mulțumire pe care o poți avea ca medic atunci când pacientul care vine să-ți mulțumească.” ? Andreea IORDĂCHESCU, fost pacient, studentă anul III Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași: “Am 21 de ani și sunt studentă la medicină și am venit să mulțumesc echipei medicale, personalului medical pentru că sunt în viață. Au luptat pentru mine. În 2021, pe 10 februarie am avut un accident grav, 22 de zile de comă de gradul patru. Nu am avut șansă de viață. Eu am vrut să lupt să trăiesc, mi-am dorit să fiu în viață și după a 23-a zi m-am trezit și am început să plâng. Dumnezeu mi-a dat zile și atunci după ce m-am trezit întregul personal, întreaga echipă medicală s-a mobilizat și datorită lor acum studiez în anul III la medicină, îmi fac stagii, iar totul e foarte bine.”