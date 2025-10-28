Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture

Profesoară de biologie din Iași descoperită de elevii ei pe videochat FOTO: Antena 3 CNN/ bzi.ro

Acuzaţii deosebit de grave: profesoara de biologie din Iaşi care noaptea devenea vedetă pe site-urile pentru adulţi ar fi racolat o elevă care să facă videochat alături de ea. Atât tânăra care are acum 20 de ani, cât şi mama acesteia, neagă categoric acuzaţiile. Dascălul, care ar fi obţinut o notă extrem de bună la examenul de titularizare, şi-a dat între timp demisia.

„Situația am auzit-o și am văzut pozele cu doamna de biologie, majoritatea pozelor... Și era implicată și vara mea pe care o avut anul trecut ca elevă. Și după (ce a terminat școala - n.r.), profesoara i-a zis să se mute împreună și ea s-a mutat împreună cu profesoara asta. I-a zis mamei că se duce la muncă în oraș, dar de fapt ele stăteau împreună și făceau fel și fel de chestii”, a declarat o elevă a liceului pentru Antena3 CNN.

„Eu am aflat de pe internet, de pe rețele sociale și... am citit acolo și am văzut, dar nu m-a încântat ideea”, spune o altă elevă.

Un părinte dezaprobă total comportamentul profesoarei.

Mama fetei care ar fi fost racolată să facă videochat cu profesoara neagă aceste afirmații și spune că fiica ei nici măcar nu a fost în țară: „se spune că asta s-ar fi întâmplat anul trecut, dar anul trecut ea a fost plecată în Anglia. Am și dovezi”.

Fosta elevă a declarat pentru Antena 3 CNN: „O cunosc de la școală. Profesoara mea de biologie avea ceva probleme de sănătate și ea mai venea și îi ținea orele. De atunci, noi am rămas ok, în niște relații ok. Am terminat clasa a 12-a și de la banchet ne-am împrietenit, de când m-am mutat în Iaşi”.

Primarul comunei Răducăneni, acolo unde se află liceul la care preda fosta profesoară a spus: „Nu ştiu cum s-a ajuns aici, din ce motiv. Doamna profesoară de biologie știe de ce și cum a făcut această chestie... Știu că era o profesoarã bună la școală. Îşi ţinea orele, copiii o îndrăgeau. Nu aș putea să dau un motiv sau să spun de ce a ales această cale”.

Andrada Balteanu, purtator de cuvant Liceu „Lascar Rosetti” Răducaneni: „Nu au fost reclamaţii sau dubii, nici colegii nu au căutat și nu au fost interesați de acest subiect. În ceea ce privește racolarea, nu am avut nicio informație în acest sens”.

Ramona Bojoga, de la Inspectoratul Școlar Județean Iași, a confirmat pentru Antena 3 CNN că profesoara de biologie și-a depus demisia, iar contractul de muncă al acesteia a încetat. „În aceste condiții, cercetarea abaterii disciplinare de către unitatea școlară nu mai are obiect”, a mai precizat aceasta.