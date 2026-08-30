Armata a ridicat două avioane F-16, duminică, după ce radarul a depistat o dronă la graniţele României. Mesaj Ro-Alert în Tulcea

1 minut de citit Publicat la 11:32 30 Aug 2026 Modificat la 11:33 30 Aug 2026

Ținte aeriene detectate lângă graniță. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert. FOTO: Facebook MApN

Ministerul Apărării Naţionale a transmis, duminică, faptul că sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 20 km Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația, începând cu ora 10.36.

Un mesaj Ro-Alert, pentru atenţionarea populaţiei, a fost trimis în judeţul Tulcea.

"Duminică, 30 august, la ora 10.36, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 20 km Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au monitorizat situația, începând cu ora 10.36. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul-estul județului Tulcea, la ora 10.50.

Alerta aeriană a încetat la 11.18. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național", a comunicat MApN.

O bucată mare de dronă, găsită pe plaja Modern din Constanța

O bucată mare de dronă a fost găsită între stabilopozi, sâmbătă seară, pe plaja Modern din Constanţa. Oamenii au alertat autorităţile care au intervenit de urgenţă pentru securizarea zonei.

Pe plajă a fost o adevărată desfăşurare de forţe, iar accesul pe dig a fost complet restricţionat. Dacă drona ar fi avut încărcătură explozivă, autorităţile erau pregătite inclusiv pentru a o detona.

A fost al treilea incident cu drone produs într-o singură zi pe litoral. Un fragment a fost adus la mal de valuri în Eforie Sud.