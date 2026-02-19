Arme cu glonț, găsite într-o mașină parcată în Caraș-Severin. La apariția mascaților, șoferul a dat cu spatele în autospeciala poliției

Arme letale cu glonț și zeci de cartușe, găsite de polițiști într-o mașină staționată într-o parcare din Caraș-Severin. Sursă foto: Poliția Română

Arme letale cu glonț au fost găsite de polițiști într-o mașină care staționa pe marginea Drumului Național 58B, în Caraș Severin, anunță autoritățile.

În vehicul se aflau doi bărbați.

La apariția polițiștilor și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, șoferul a pus vehiculul în marșarier și a lovit autospeciala de poliție.

În mașina suspecților, oamenii legii au găsit două puști, dintre care una cu lunetă, și zeci de gloanțe.

Cei doi au fost reținuți, fiind cercetați pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Comunicatul Poliției: Suspecții reținuți nu aveau permis pentru deținere de armă

La data de 18 februarie 2026, în jurul orei 19.50, în baza datelor și informațiilor deținute, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Caraș-Severin, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Bocșa și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, au desfășurat o acțiune pe DN 58B.

Activitatea a avut loc la kilometrul 23 al drumului național, în afara localității Bocșa, într-o parcare situată pe sensul de mers Reșița–Timișoara, unde a fost identificat un autoturism staționat, orientat către Reșița.

La volanul autoturismului a fost depistat un bărbat de 33 de ani, iar pe locul din dreapta-față se afla un alt bărbat, de 29 de ani.

Șoferul suspect a dat înapoi și a lovit autospeciala de poliție

La momentul opririi în spatele autoturismului de către echipajul de poliție, conducătorul auto a efectuat manevra de mers înapoi fără a se asigura corespunzător, intrând în coliziune cu autospeciala de poliție.

În urma controlului efectuat în interiorul autovehiculului, polițiștii au identificat două arme letale de vânătoare și 47 de cartușe cu glonț.

Din verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române a reieșit faptul că cei doi bărbați nu sunt autorizați pentru deținerea, portul și folosirea armelor letale sau neletale supuse autorizării.

Armele și muniția au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, cercetările sunt efectuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei doi bărbați, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin", se precizează în comunicatul autorităților.