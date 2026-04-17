Autobuzele vor circula pe banda lor, de sâmbătă, pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Capitală

Autobuzele liniilor 100, 203, 205, 331, 331B şi 335 vor circula, începând de sâmbătă, 18 aprilie, pe culoarul unic dedicat transportului public creat pe Bulevardul Regele Mihai I, pe tronsonul cuprins între Arcul de Triumf şi Piaţa Presei, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

"Începând de sâmbătă, 18.04.2026, autobuzele liniilor 100, 203, 205, 331, 331B şi 335 vor circula pe culoarul unic dedicat transportului public creat pe Bulevardul Regele Mihai I, pe tronsonul cuprins între Arcul de Triumf şi Piaţa Presei. Prin această măsură, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) urmăreşte sporirea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport public", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, de la aceeaşi dată, staţiile "Arcul de Triumf" (aferentă liniilor 203, 205, 331, 331B şi 335), "Muzeul Satului" (aferentă liniilor 203, 205, 331, 331B şi 335) şi "Piaţa Presei" (aferentă liniilor 100, 203, 205 şi 335) vor fi relocate pe culoarul unic dedicat transportului public, amplasat în zona din centrul arterei.

TPBI precizează că, de sâmbătă, 18 aprilie, la staţia "Piaţa Presei" de pe banda unică vor opri şi autobuzele liniilor 331 şi 331B.