Avertizare Cod roşu de viituri pe râurile din judeţul Constanţa, marţi şi miercuri

Cod roşu de viituri pe râurile din judeţul Constanţa,marţi şi miercuri

O avertizare Cod roşu de viituri şi depăşiri ale cotelor de apărare a fost emisă, luni, de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), valabilă marţi şi miercuri pe râurile din judeţul Constanţa.

Alerta hidrologică va fi în vigoare în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 00:00 şi vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi de niveluri, mai precizează INHGA.

Totodată, va fi Cod portocaliu de inundaţii, în acelaşi interval de referinţă, pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa - bazin amonte Ac. Dridu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Dridu (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Măgura (judeţele: Buzău, Prahova şi Brăila), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), Siret - afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţul Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Elan (judeţul Galaţi) şi râurile din judeţul Tulcea.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 6 octombrie, ora 21:00 - 9 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de fenomene hidrologice importante pe următoarele cursuri de apă: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău şi Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova şi Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Bistriţa (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Iaşi, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Drânceni (judeţele: Vaslui şi Galaţi) şi pe râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Un al doilea Cod galben de inundaţii va fi valabil de marţi, de la ora 18:00, până joi, la ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman) şi Argeş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov).

Precipitaţiile pot ajunge la 110 - 120 l/mp, în sud-estul tării

Secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Raul Pop, a avertizat că, în următoarele zile, precipitaţiile vor fi însemnate cantitativ şi pot ajunge chiar la 110 - 120 l/mp, în sud-estul tării.

"Urmează trei zile în care trebuie să avem o atenţie sporită, deoarece precipitaţiile vor fi însemnate cantitativ şi pot ajunge chiar la 110-120 l/mp, în sud-estul tării. ANM a emis Cod roşu pentru judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Calăraşi. De asemenea, la altitudini de peste 1.700 de metri vor fi ninsori viscolite. Solul este aprovizionat deja cu apă, iar cantităţile mari pot conduce la probleme punctuale, fiind posibile depăşiri ale Cotelor de apărare. Echipele de la Apele Române trebuie să fie pregătite de intervenţie. Trebuie să fim atenţi şi vigilenţi, pregătiţi de intervenţie rapidă oriunde este nevoie", a transmis Pop, la şedinţa Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, potrivit Agerpres.

Amintim că în toate unitățile de învățământ preuniversitar din judeţul Constanţa cursurile vor fi suspendate, miercuri. Autoritățile precizează că, în funcție de cum vor evolua fenomenele meteo, măsura ar putea fi prelungită joi.

O avertizare Cod roșu de ploi abundente intră în vigoare luni seară, 7 octombrie, de la ora 21:00, și este valabil până marți, 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.